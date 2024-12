Rigoberto Urán y su despedida al equipo de sus amores: llegó la hora del adiós

Rigoberto Urán vive días agitados, en medio del proceso médico que ha tenido que atravesar con su hijo Máximo, quien ha tenido que ser atendido de urgencia. Al mismo tiempo, en el final del año, al antioqueño se le acabó oficialmente su contrato con el EF Education y así dio por finalizada su carrera como ciclista profesional.

Luego de 18 años en la élite del ciclismo y ocho de ellos en la estructura del EF-Education, Urán le dijo adiós al equipo estadounidense donde pasó algunos de los momentos más importantes de su carrera, como el subcampeonato en el Tour de Francia 2017.

Mensaje de Rigoberto Urán

Hoy, para mí, es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras. Después de ocho años en el equipo EF, llega el momento de despedirme de este uniforme que tanto significa para mí. Este equipo no fue solo mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como un hijo, el hijo de Urrao, desde el primer día y me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida. Aquí me terminé de formar no solo como ciclista, sino como ser humano, y por eso siempre estaré con mi equipo agradecido.

Me llevo recuerdos que guardaré en lo más profundo de mi corazón: las mil batallas, las carreras épicas, las lágrimas, los golpes, las alegrías, los viajes interminables, las victorias y las derrotas que nos hicieron a todos más fuertes. Pero, sobre todo, me llevo a las personas. Mis compañeros, mis amigos, mi familia en la carretera. Ustedes fueron los que hicieron que cada kilómetro valiera la pena. Hoy dejo este uniforme y este capítulo, pero Rigo, el amigo de todos, siempre estará aquí para ustedes. Aquí siempre tendrán a un amigo.

Publicidad

A los fanáticos que me acompañaron en esta travesía, gracias de todo corazón. Ustedes fueron la energía en los momentos más duros, el aplauso en las cimas más altas y la fuerza que llegaba a mis piernas en cada pedalazo. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible.

El ciclismo me lo dio todo: me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme. Ahora, cierro este ciclo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la emoción de enfrentar un nuevo desafío: ser el padre que mis hijos merecen. Estoy listo para esa carrera, al lado de Michelle, quizá la más importante de mi vida.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, en medio de la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2024 Getty Images

Publicidad

Gracias, EF, por estos años maravillosos. Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Mi corazón está lleno de gratitud, amor y recuerdos que me acompañarán para siempre.

Este no es un adiós, sino un “nos vemos pronto”. La bicicleta siempre será parte de mi vida, pero ahora empieza una nueva etapa, y la enfrento con el mismo entusiasmo y pasión que me llevaron a las líneas de salida en cada carrera.