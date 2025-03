"Me pusieron un cheque en blanco y podía tener lo que quisiera, pero elegí al Barcelona"

Una de las épocas de más glorias para el Fútbol Club Barcelona fue de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, en el frente de ataque. Dicho tridente era conocido como la 'MSN', siendo uno de los más efectivos en el mundo del fútbol. Y es que ganaron La Liga de España, Copa del Rey, Champions League, Mundial de Clubes, entre otros títulos y distinciones.

Sin embargo, la conformación de esa delantera estuvo en riesgo, por cuenta de Pep Guardiola y así lo dio a conocer 'Ney' en el podcast 'Podpoh'. Recordemos que el astro brasileño inició su carrera en Santos, donde estuvo del 2009 al 2013; ya en 2013, dio el salto al cuadro 'blaugrana', donde estuvo hasta 2017, antes de unirse a las filas del PSG (2017-2023).

"Un día, mientras estaba en mi casa en Brasil, sobre las 2:00 de la mañana, tuve una visita inesperada y estuve a punto de cambiar el rumbo de mi carrera. Después de ganar el Premio Puskas en 2012, casi me voy al Bayern Múnich, justamente, por Pep Guardiola", empezó contando Neymar, antes de entrar en detalles y revelar cómo intentaron convencerlo de ello.

"Estaba en ropa interior y camiseta, abro la puerta y están mi padre, Guardiola y un traductor. Me puse unos pantalones cortos y se sentaron en mi habitación. En ese momento estaba Guardiola sin equipo. 'Quiero llevarte al equipo al que voy', dijo Pep. 'Te convertiré en el mejor del mundo', añadió", explicó el brasileño de 33 años que, ahora, regresó al Santos.

Lionel Messi y Neymar fueron compañeros en el Fútbol Club Barcelona, ganando Champions, Mundial de Clubes, Ligas y Copas AFP

"Me mostró un papel, me abrió el portátil y me dijo 'jugarás aquí y harás esto. Marcarás 60 goles este año'. Le dije que 'me parecía, pero que a qué equipo iba'. Guardiola me dijo que no me lo podía decir, que no estaba cerrado. Pero le convencí y me dijo: 'firmo con el Bayern, sé que es frío, pero te voy a cuidar'. Sin embargo, me decidí por el Barcelona", aclaró.

Ahora, no fue el único club que lo buscó. "La oferta del Real Madrid fue un cheque en blanco, me dijeron que podía tener lo que quisiera, pero yo quería al Barça con el corazón. En el Real Madrid habría ganado el triple de dinero y estaba bien. A Florentino siempre le gusté. Pero yo quería jugar con Lionel Messi, quien compartió con Ronaldinho", sentenció 'Ney'.