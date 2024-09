Medellín listo para afrontar un nuevo reto en la Copa Sudamericana: se enfrenta a Lanús

Lanús recibirá este miércoles alDeportivo Independiente de Medellín (DIM) en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana y, lejos de la cima en el torneo local, Lanús buscará una nueva hazaña en el torneo continental, del que fue campeón en 2013 y subcampeón en 2020.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski vienen de eliminar en octavos de final al vigente campeón, Liga de Quito , rival al que derrotaron tanto en Argentina como en Ecuador, mientras que el DIM goleó a Palestino en Colombia, para dejar un global de 6-2 y acceder a cuartos de final.

En caso de Lanús, el presente del equipo es otro, sin embargo, en el torneo Liga Profesional del fútbol argentino, donde ha registrado cuatro empates y una derrota en los últimos cinco encuentros y se ubica en el puesto 13 de la clasificación. El último encuentro del 'Granate' fue el empate 1-1 como local ante Unión gracias a una anotación de su goleador, Walter Bou.

¿Cómo llega Medellín al duelo por la Copa Sudamericana?

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín viene de empatar el sábado 1-1 como visitante ante Águilas Doradas por la Primera División del fútbol Colombiano, y se ubica decimosexto en el torneo.

Con vistas al duelo de mañana, el combinado argentino no contará con el atacante Eduardo Salvio, ex del Benfica y del Atlético de Madrid, que se recupera de una lesión y que es duda también para el partido de vuelta en Colombia. Su reemplazante podría ser Ramiro Carrera, quien ocupó el puesto en el duelo ante Unión, Lautaro Acosta o Leandro Díaz.

Por el otro lado, los dirigidos por Alejandro Restrepo , que presentó un equipo alternativo en el encuentro del sábado por Liga Betplay , llegan al partido de mañana sin el defensa uruguayo Joaquín Varela, autor de los dos goles del empate 2-2 ante Deportivo Palestino en Chile y que sufrió la ultima semana una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El 'Poderoso de la Montaña' podría también sufrir las bajas de otros dos jugadores clave: el defensa José Ortiz y el centrocampista Diego Moreno.

Acción de juego entre Palestino e Independiente Medellín, en Copa Sudamericana Foto: AFP

Alineaciones probables:



Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Abel Luciatti, Julio Soler; Nery Domínguez, Gonzalo Pérez; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; y Walter Bou. Entrenador: Ricardo Zielinski.

Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Abel Luciatti, Julio Soler; Nery Domínguez, Gonzalo Pérez; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; y Walter Bou. Entrenador: Ricardo Zielinski. Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Aja, Fainer Torijano, Jímer Fory; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Homer Martínez, Pablo Lima; Brayan León y Luis Sandoval. Entrenador: Alejandro Restrepo.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio. Su compatriota Daniel Nobre estará al frente del VAR.

Cancha: Estadio Ciudad de Lanús, de la localidad homónima (provincia de Buenos Aires), con capacidad para unos 47.000 espectadores.

Hora: 7:30 p.m. hora Colombia.