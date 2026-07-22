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Gol Caracol  / 🔴 Medellín vs. Vasco da Gama; EN VIVO minuto a minuto de la ida del play-off de la Copa Sudamericana
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Vasco da Gama; EN VIVO minuto a minuto de la ida del play-off de la Copa Sudamericana

Este miércoles, el estadio Atanasio Girardot será testigo del partidazo entre Medellín y Vasco da Gama por el certamen internacional. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 22 de jul, 2026
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DIM vs Vasco da Gama
DIM vs Vasco da Gama
AFP
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  • 03:51 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Independiente Medellín

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  • 03:51 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Vasco da Gama

  • 03:24 p. m. - BIENVENIDOS
    BIENVENIDOS

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido Medellín vs Vasco da Gama por la ida del playoff de la Copa Sudamericana. El balón rodará en el Atanasio Girardot a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).

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