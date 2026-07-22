🔴 Medellín vs. Vasco da Gama; EN VIVO minuto a minuto de la ida del play-off de la Copa Sudamericana

Este es el XI inicial de Independiente Medellín
🔴🔵Nómina del Poderoso para esta tarde de CONMEBOL Sudamericana en el Atanasio pic.twitter.com/MIroUht9eS— DIM (@DIM_Oficial) July 22, 2026
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Boletim Médico:
𝐒𝐚𝐥𝐝𝐢𝐯𝐢𝐚: o atleta ficou no Rio de Janeiro realizando o processo de transição com a preparação física.#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/Yj0lRvLJZU
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido Medellín vs Vasco da Gama por la ida del playoff de la Copa Sudamericana. El balón rodará en el Atanasio Girardot a las 5:00 p.m. (hora de Colombia).
[🤩🔴🔵] A todos nos identifica algo… todos queremos lo mismo.— DIM (@DIM_Oficial) July 22, 2026
MEDELLÍN, nuestro lugar en el mundo ❤️💙 pic.twitter.com/RflpUyAraN
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