🔴 Medellín vs. Vasco da Gama; EN VIVO minuto a minuto de la ida del play-off de la Copa Sudamericana

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𝐒𝐚𝐥𝐝𝐢𝐯𝐢𝐚: o atleta ficou no Rio de Janeiro realizando o processo de transição com a preparação física.#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/Yj0lRvLJZU