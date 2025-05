Memes para Manchester City destrozan a 'Pep' Guardiola por perder FA Cup contra Crystal Palace

Manchester City perdió la final de la Copa de Inglaterra, denominada oficialmente como FA Cup, frente a Crystal Palace, elenco que se impuso 1-0 en partido a final única en sede neutral: el estadio Wembley, de Londres.

El único gol de la contienda fue obra de Eberechi Eze en el minuto 16 del primer tiempo tras asistencia del lateral derecho colombiano Daniel Muñoz, que jugó de principio a fin y al que posteriormente le invalidaron una anotación por fuera de lugar.

Sin embargo, el City pudo haber igualado de no ser porque el egipcio Omar Marmoush desperdició una pena máxima en el minuto 36, cuando el arquero Dean Henderson atajó su remate.

En consecuencia, todas las criticas apuntaron al español Josep 'Pep' Guardiola, entrenador del conjunto de Mánchester, que no pudo conseguir ningún título en la presente temporada, pese a la millonaria nómina que tiene a disposición, la más costosa del Reino Unido.

No obstante, el director técnico no fue el único que recibió críticas, ya que el delantero noruego Erling Haaland, que se fue en blanco y hombre que en finales con el City no ha logrado mandar el balón al fondo de la red.

Lo cierto es que se trató de una final histórica si se tiene en cuenta que el Palace, equipo humilde de Londres en el que también tuvo acción desde el segundo tiempo el volante 'cafetero' Jéfferson Lerma, nunca había ganado un trofeo importante, mientras que el City estaba acostumbrado a pasar por encima de todos sus rivales.

Memes para Manchester City y 'Pep' Guardiola por perder la FA Cup

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

● "Mantente humilde, eh".

● “Riámonos todos del Manchester City”.

LETS ALL LAUGH AT MANCHESTER CITY 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/AraKaADPDI — Janty (@CFC_Janty) May 17, 2025

● "Erling Haaland en finales con el Manchester City: 7 partidos, 0 goles y 0 asistencias".

Erling Haaland in finals for Man City:



7 Games

0 goals

0 assists pic.twitter.com/WidI3KuMKA — The Screenshot Lad (@thescreenlad) May 17, 2025

● “Aficionados del Manchester City tras una temporada sin trofeos”.

Man City fans after a trophyless season. pic.twitter.com/iaT08TCBw2 — Troll Football (@TrollFootball) May 17, 2025

● “Desilusión para el aficionado más veterano del Manchester City en la grada”.

Heartbreak for Man City’s oldest fan in the stands pic.twitter.com/gJQ66a1lc3 — Footy Humour (@FootyHumour) May 17, 2025

● “La temporada de pesadilla del Manchester City terminará sin un trofeo”.

Manchester City's nightmare season will end without a trophy 🤷‍♂️ pic.twitter.com/z8qwSF1DrL — B/R Football (@brfootball) May 17, 2025

● “Ánimo”.

● “Niño del Manchester City y niño del Manchester United”.

Manchester City Kid 😭

Manchester United Kid ❤️ pic.twitter.com/aOHmBl6QsP — ໊ (@RubenAmorimx) May 17, 2025

● “La última vez que el Manchester City no ganó ningún trofeo, el United ganó la Europa League”.

last time man city went trophyless, united won the europa league

pic.twitter.com/ZOrM3G78I5 — AB⚕ (@AbsoluteBruno) May 17, 2025