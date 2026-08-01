🔴 Mercado de fichajes del fútbol europeo; Mohamed Salah, cerca de un nuevo equipo

Real Madrid ya tomó una decisión y hará una última propuesta de renovación para saber si el brasileño acepta o no.
- 03:31 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 ¿Qué pasará con Vinícius Júnior?
- 03:30 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 Richard Ríos y Jhon Durán, sin un compañero
Benfica hizo oficial la salida de António Silva, quien se incorpora al Bournemouth.
- 03:29 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 Un campeón del mundo, a cambiar de equipo
Cristian 'Cuti' Romero está cada vez más cerca de abandonar el Tottenham Hotspur para unirse a las filas del Inter de Milán.
- 03:28 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 Christian Norgaard cambia de equipo en Inglaterra
Su salida de Arsenal es inminente, ya que Everton está dispuesto a pagar los 8 millones de euros que piden.
- 03:27 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 Chelsea no baja los brazos por Pep Chavarría
Los 'blues' aumentarán su oferta y esperarán respuesta de Rayo Vallecano.
- 03:25 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 Juventus ya tiene nuevo refuerzo
Kerim Alajbegovic no seguirá en Red Bull Salzburgo y se unirá a las filas del conjunto italiano.
- 03:23 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 ¿Barcelona, sin Ferran?
El fichaje de Ferran Torres por el PSG se está calentando. Según 'Footmercato' francés, el delantero blaugrana estaría ya convencido de fichar por el equipo parisino.
- 03:22 p. m. - NOTICIAS DE MERCADO DE FICHAJES🔴 ¿Salah ya tiene nuevo equipo?
Mohamed Salah podría ser la estrella de una noticia bomba en el mercado de fichajes. Según el periodista Santi Aouna, el internacional egipcio de 34 años, cuyo contrato con el Liverpool ha expirado, está muy cerca de fichar por el Trabzonspor,
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