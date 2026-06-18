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Gol Caracol  / 🔴 México vs. Corea del Sur, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 México vs. Corea del Sur, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Luego del empate entre Sudáfrica y República Checa, la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026 se completa con este partidazo en el estadio Guadalajara.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de jun, 2026
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México y Corea del Sur se enfrentan por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026
México y Corea del Sur se enfrentan por la fecha 2 del grupo A del Mundial 2026
AFP
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  • 08:24 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 Minuto 25'

    Llegó el momento de la pausa de hidratación.

    • Publicidad

  • 08:20 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 Minuto 20'

    Julián Quiñónes, intratable, ganó por los aires de cabeza y exigió al arquero, Kim Seung-Gyu.

  • 08:20 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 Minuto 15'

    ¡Se salvó el local! Buen pase filtrado a espalda de la defensa mexicana, se la picaron al arquero, Raúl Rangel, y cuando el balón iba al fondo de la portería, un defensa sacó la pelota de la línea.

  • 08:13 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 Minuto 10'

    Primer remate a portería del juego y fue por parte del 'tri', que tiene movilidad en el frente de ataque.

  • 08:13 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 Minuto 5'

    Dominio y control total de los mexicanos, que tienen la pelota y, poco a poco, buscan espacios.

  • 08:10 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Ya rueda el balón en el estadio Guadalajara para este juego de la fecha 2 del grupo A.

  • 08:09 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔴 Alineación titular de Corea del Sur

  • 08:09 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔴 Alineación titular de México

  • 08:08 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Corea del Sur?

    Los surcoreanos han participado en los Mundiales de 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

  • 08:05 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido México?

    Los 'manitos' han ido a todos los Mundiales, menos al de 1934, 1938, 1974, 1982 y 1990. En ese último fue suspendido.

  • 08:03 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El 9 de septiembre de 2025, mexicanos y surcoreanos empataron 2-2 en un partido preparatorio.

  • 08:02 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 8:00 p.m.

  • 08:02 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 8:00 de la tarde (hora de Colombia).

  • 08:01 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    👀 ¿Cómo les fue en sus debuts?
    • México 2-0 Sudáfrica
    • Corea del Sur 2-1 República Checa
  • 08:00 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Guadalajara se abren para este duelo.

  • 08:00 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 p.m.

  • 07:59 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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