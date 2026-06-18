🔴 México vs. Corea del Sur, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Llegó el momento de la pausa de hidratación.
- 08:24 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 Minuto 25'
- 08:20 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 Minuto 20'
Julián Quiñónes, intratable, ganó por los aires de cabeza y exigió al arquero, Kim Seung-Gyu.
- 08:20 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 Minuto 15'
¡Se salvó el local! Buen pase filtrado a espalda de la defensa mexicana, se la picaron al arquero, Raúl Rangel, y cuando el balón iba al fondo de la portería, un defensa sacó la pelota de la línea.
- 08:13 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 Minuto 10'
Primer remate a portería del juego y fue por parte del 'tri', que tiene movilidad en el frente de ataque.
- 08:13 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 Minuto 5'
Dominio y control total de los mexicanos, que tienen la pelota y, poco a poco, buscan espacios.
- 08:10 p. m. - MÉXICO 0-0 COREA DEL SUR🔴 ¡Empezó el partido!
Ya rueda el balón en el estadio Guadalajara para este juego de la fecha 2 del grupo A.
- 08:09 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔴 Alineación titular de Corea del Sur
멕시코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다.— theKFA (@theKFA) June 18, 2026
한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨
✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전
vs. 멕시코 6/19(금) 10:00
@과달라하라 스타디움
⏰한국시간 기준
📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/hWZkE9R8CG
- 08:09 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔴 Alineación titular de México
#Alineación 📋— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026
Once mexicanos, un mismo escudo y el respaldo de todo un país. ¡Vamos juntos! 💚🤍❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/aFvMmEbB2M
- 08:08 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Corea del Sur?
Los surcoreanos han participado en los Mundiales de 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
- 08:05 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido México?
Los 'manitos' han ido a todos los Mundiales, menos al de 1934, 1938, 1974, 1982 y 1990. En ese último fue suspendido.
- 08:03 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El 9 de septiembre de 2025, mexicanos y surcoreanos empataron 2-2 en un partido preparatorio.
- 08:02 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 8:00 p.m.
- 08:02 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 8:00 de la tarde (hora de Colombia).
- 08:01 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR👀 ¿Cómo les fue en sus debuts?
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- 08:00 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Guadalajara se abren para este duelo.
- 08:00 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 p.m.
- 07:59 p. m. - PREVIA DE MÉXICO VS. COREA DEL SUR👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.
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