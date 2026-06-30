Reviva la victoria de México sobre Ecuador, en el Mundial 2026

México venció 2-0 a Ecuador.
- 11:01 p. m. - FINALTerminó el partido
- 10:52 p. m. - Minuto 90Siete de adición
El partido irá hasta el minuto 90+7'.
- 10:37 p. m. - Minuto 74Ecuador se acercó
Pase filtrado, Kevin Rodríguez controló y remató, pero envió la pelota por fuera, tras un buen achique del arquero Raúl Rangel.
- 10:30 p. m. - Minuto 66Casi llega el tercero de México
César Montes metió un cabezazo y gran atajada de Hernán Galíndez.
- 10:27 p. m. - Minuto 64No se hacen daño
México no corre tantos riesgos y Ecuador lo intenta, pero no genera chances de gol.
- 10:17 p. m. - Minuto 54México no sufre
Los manitos le ceden un poco la iniciativa a Ecuador, pero no corren peligro.
- 10:08 p. m. - PITAZOInició la segunda parte
Rodó de nuevo la pelota en el estadio Azteca.
- 09:53 p. m. - ENTRETIEMPOTerminó la primera parte
México vence 2-0 a Ecuador.
- 09:47 p. m. - Minuto 45Cinco de adición
El primer tiempo irá hasta el 45+5'.
- 09:33 p. m. - Minuto 31Gol de México
Gran pase de Julián Quiñones y fuerte remate de Raúl Jiménez.
- 09:24 p. m. - Minuto 22Gol de México
Balón en profundidad para Julián Quiñones, quien se fue en solitario, enganchó hacia adentro y metió un bombazo.
- 09:19 p. m. - Minuto 17Se salvó México
John Yeboah se inventó una jugada, remató con pierna derecha y Raúl Angulo atajo.
- 09:17 p. m. - Minuto 15Se acercó México
Gilberto Mora recibió la pelota por izquierda, enganchó hacia dentro y metió un derechazo. La pelota pasó muy cerca del arco ecuatoriano.
- 09:15 p. m. - Minuto 14México hace daño
Los manitos están haciendo mucho daño por las bandas.
- 09:07 p. m. - Minuto 6La tuvo México
Centro de Luis Romo y cabezazo de Raúl Jiménez, pero la pelota se fue desviada.
- 09:06 p. m. - Minuto 4México salió con toda
Los 'manitos' están en encima de la 'tri', aprovechando las bandas y lanzando centros.
- 09:01 p. m. - PITAZOInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Azteca.
- 07:48 p. m. - PREVIAEl partido se atrasó
El partido México-Ecuador, de los dieciseisavos del Mundial, se ha retrasado este martes por tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México, donde está situado el Estadio Azteca, sede del juego.
Las autoridades de la FIFA anunciaron que el encuentro, programado para las 8:00 p.m. (hora Colombia), empezará cuando las condiciones del clima mejoren.
- 07:47 p. m. - PREVIALos inicialistas de Ecuador
📋 Estos son nuestros XI que alinearán esta noche en Ciudad de México.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) July 1, 2026
• #MEXxECU • #FWC • #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/SskgURhXDT
- 07:47 p. m. - PREVIALos titulares de México
#Alineación 👊— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026
No serán solo once en la cancha, seremos todos. 🙌 ¡VAMOS, JUNTOS! 😎#SomosMéxico pic.twitter.com/pL2vo4mOq8
- 06:41 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por Directv Sports.
- 06:41 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 9:00 p.m. (hora Colombia).
- 06:22 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del juego entre mexicanos y ecuatorianos.
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