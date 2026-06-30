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Gol Caracol  / Reviva la victoria de México sobre Ecuador, en el Mundial 2026
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Reviva la victoria de México sobre Ecuador, en el Mundial 2026

Este martes, en el estadio Azteca, en Ciudad de México, México y Ecuador se enfrentarán por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. ¡No se pierda ninguna emoción!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 30 de jun, 2026
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México vs. Ecuador - Mundial 2026.
México vs. Ecuador - Mundial 2026.
AFP.
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  • 11:01 p. m. - FINAL
    Terminó el partido

    México venció 2-0 a Ecuador.

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  • 10:52 p. m. - Minuto 90
    Siete de adición

    El partido irá hasta el minuto 90+7'.

  • 10:37 p. m. - Minuto 74
    Ecuador se acercó

    Pase filtrado, Kevin Rodríguez controló y remató, pero envió la pelota por fuera, tras un buen achique del arquero Raúl Rangel.

  • 10:30 p. m. - Minuto 66
    Casi llega el tercero de México

    César Montes metió un cabezazo y gran atajada de Hernán Galíndez.

  • 10:27 p. m. - Minuto 64
    No se hacen daño

    México no corre tantos riesgos y Ecuador lo intenta, pero no genera chances de gol.

  • 10:17 p. m. - Minuto 54
    México no sufre

    Los manitos le ceden un poco la iniciativa a Ecuador, pero no corren peligro.

  • 10:08 p. m. - PITAZO
    Inició la segunda parte

    Rodó de nuevo la pelota en el estadio Azteca.

  • 09:53 p. m. - ENTRETIEMPO
    Terminó la primera parte

    México vence 2-0 a Ecuador.

  • 09:47 p. m. - Minuto 45
    Cinco de adición

    El primer tiempo irá hasta el 45+5'.

  • 09:33 p. m. - Minuto 31
    Gol de México

    Gran pase de Julián Quiñones y fuerte remate de Raúl Jiménez.

  • 09:24 p. m. - Minuto 22
    Gol de México

    Balón en profundidad para Julián Quiñones, quien se fue en solitario, enganchó hacia adentro y metió un bombazo.

  • 09:19 p. m. - Minuto 17
    Se salvó México

    John Yeboah se inventó una jugada, remató con pierna derecha y Raúl Angulo atajo.

  • 09:17 p. m. - Minuto 15
    Se acercó México

    Gilberto Mora recibió la pelota por izquierda, enganchó hacia dentro y metió un derechazo. La pelota pasó muy cerca del arco ecuatoriano.

  • 09:15 p. m. - Minuto 14
    México hace daño

    Los manitos están haciendo mucho daño por las bandas.

  • 09:07 p. m. - Minuto 6
    La tuvo México

    Centro de Luis Romo y cabezazo de Raúl Jiménez, pero la pelota se fue desviada.

  • 09:06 p. m. - Minuto 4
    México salió con toda

    Los 'manitos' están en encima de la 'tri', aprovechando las bandas y lanzando centros.

  • 09:01 p. m. - PITAZO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Azteca.

  • 07:48 p. m. - PREVIA
    El partido se atrasó

    El partido México-Ecuador, de los dieciseisavos del Mundial, se ha retrasado este martes por tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México, donde está situado el Estadio Azteca, sede del juego.

    Las autoridades de la FIFA anunciaron que el encuentro, programado para las 8:00 p.m. (hora Colombia), empezará cuando las condiciones del clima mejoren.

  • 07:47 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Ecuador

  • 07:47 p. m. - PREVIA
    Los titulares de México

  • 06:41 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por Directv Sports.

  • 06:41 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 9:00 p.m. (hora Colombia).

  • 06:22 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del juego entre mexicanos y ecuatorianos.

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