Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 México vs Sudáfrica; EN VIVO minuto a minuto del partido inaugural del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 México vs Sudáfrica; EN VIVO minuto a minuto del partido inaugural del Mundial 2026

El estadio Azteca será el encargado de abrir el telón del Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. No se pierda ningún detalle de este gran duelo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de jun, 2026
Comparta en:
Selección México vs. Sudáfrica, Mundial 2026.
Selección México vs. Sudáfrica, Mundial 2026.
@miseleccionmx - @BafanaBafana
REFRESCAR
  • 05:46 p. m. - PREVIO
    Dato curioso

    Además de jugarse este Mundial en tres paises diferentes (Estados unidos, México y Canadá), también será el torneo con más partidos de la historia de los Mundiales, ya que cuenta con 48 selecciones y habrán 104 partidos en total.

    • Publicidad

  • 05:44 p. m. - PREVIO
    🕺 Artistas que estarán en el show de inauguración del Mundial 🕺

    Además de la colombiana Shakira como artista principal por su canción oficial del torneo 'Dai Dai', estará acompañada de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y J Balvin.

  • 05:41 p. m. - PREVIO
    🏟️ La inmensidad del Azteca 🏟️

    Será el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA, ya lo había hecho anteriormente en 1970 y 1986.

  • 05:39 p. m. - PREVIA
    Datos a tener en cuenta

    Dicho encuentro entre ambas selecciones ya se había presentado en una inauguración de un Mundial. Fue en el 2010, donde aquella ocasión Sudáfrica hacía de anfitriona.

  • 05:37 p. m. - PREVIO
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad