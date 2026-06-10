🔴 México vs Sudáfrica; EN VIVO minuto a minuto del partido inaugural del Mundial 2026

Además de jugarse este Mundial en tres paises diferentes (Estados unidos, México y Canadá), también será el torneo con más partidos de la historia de los Mundiales, ya que cuenta con 48 selecciones y habrán 104 partidos en total.
- 05:46 p. m. - PREVIODato curioso
- 05:44 p. m. - PREVIO🕺 Artistas que estarán en el show de inauguración del Mundial 🕺
Además de la colombiana Shakira como artista principal por su canción oficial del torneo 'Dai Dai', estará acompañada de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean y J Balvin.
- 05:41 p. m. - PREVIO🏟️ La inmensidad del Azteca 🏟️
Será el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA, ya lo había hecho anteriormente en 1970 y 1986.
- 05:39 p. m. - PREVIADatos a tener en cuenta
Dicho encuentro entre ambas selecciones ya se había presentado en una inauguración de un Mundial. Fue en el 2010, donde aquella ocasión Sudáfrica hacía de anfitriona.
- 05:37 p. m. - PREVIO¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica.
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