Mikel Arteta mantiene la esperanza del Arsenal, tras perder la Premier League ante Manchester City

Cuando el Manchester Citymarcó el 3-1 en el Etihad Stadium y la Premier League se alejaba definitivamente del Arsenal, el Emirates Stadium, lejos de venirse abajo, comenzó a alentar a Mikel Arteta, el hombre que ha hecho posible que veinte años después este equipo compita por ganar la liga.

No es de extrañar que el técnico español, pese a haber sido doblegado por el implacable Manchester City por segundo curso consecutivo, exhibiera una sonrisa y buen humor tras el partido. Con la tristeza típica de haberse quedado a un paso del título, pese a haber batido el récord de victorias del club, pero con la seguridad de que este es el camino correcto.

Después de dar las gracias a la afición: "Vosotros habéis creído en nosotros y en este proyecto", dijo en el campo, Arteta atendió a EFE y al diario AS en el ocaso de la temporada.

Publicidad

Pregunta: Imagino que habrá cierta sensación de decepción, pero también de orgullo por la temporada hecha.

Respuesta: Lo primero, felicitar al Manchester City por el campeonato. La verdad es que cuando ves lo que han hecho desde diciembre, que perdieron con el Aston Villa y no han vuelto a perder en ninguna competición... Ese es el nivel en el que estamos. Cuando miras lo que hemos hecho, en cualquier otra liga eres campeón. En esta misma liga, en los últimos veinte años, con la cantidad de partidos que hemos ganado, las puertas a cero, los goles... Pero este es el nivel desafortunadamente, pero también es verdad que es lo que nos está inspirando a dar un salto y a mejorar la calidad como equipo.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal Foto: AFP

Publicidad

P: ¿Se quedan con la sensación de que no se puede hacer más?

R: Siempre se puede más. Te acuerdas de partidos que has pinchado y que no has podido ganar, pero te exige eso, casi la perfección absoluta. Y pedir eso en el contexto donde es la mejor liga del mundo y la más competitiva... Llevo veinte años aquí, nunca he visto una cosa igual. Ni de jugadores, ni de equipos, ni de entrenadores. Y tiene mucho mérito lo que han hecho mis jugadores, pero... Hoy estamos tristes, porque hemos puesto tanto y teníamos tanta ilusión, que al final no ha alcanzado y esa es la realidad.

P: ¿Siente más frustración por haber estado tan cerca u orgullo por el trabajo que habéis hecho?

R: Es más orgullo. No podemos solo definir como éxito solo si se gana, tenemos qué definir qué somos nosotros y qué evolución hemos tenido también. Al final hay otro equipo que es capaz de hacer lo que está haciendo, pero nosotros también hemos hecho algo extraordinario, que en 130 años de historia en este club no se ha hecho y eso hay que valorarlo.

Publicidad

P: ¿Cómo se levanta a estos chicos después de dos años luchando contra uno de los mejores equipos de la historia de Inglaterra?

R: No es levantarlos, hay que empujarlos. Esto no vale, hay que dar un paso más. Si hay que levantar a alguien, no está en el lugar indicado. Porque no estamos para levantar a nadie, estamos para que los unos a los otros nos arrastremos y tirar para adelante. Si queremos dar ese paso vamos a tener que tener mucho coraje y que creer. Y para creer hay que mirarse el uno al otro y que tiren para adelante.

Arsenal lamenta ser subcampeón de la Premier League - Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

Publicidad

P: A Luis Enrique, cuando le eliminaron de la Champions League, le mencionaron la palabra fracaso. ¿Cómo le explica al que quiera relacionar la palabra fracaso con el Arsenal?

R: Cada uno puede poner la palabra que quiera, no es lo importante. Nosotros tenemos que valorar el rendimiento del equipo. Qué elementos tiene el equipo y qué es capaz de hacer. ¿Está haciendo de más o de menos? Y a partir de ahí mejorar y tomar buenas decisiones ahora, que viene lo importante.

P: ¿De dónde saca usted fuerzas para continuar? Es decir, han sido dos temporadas de quedarse muy cerca y eso, como ya hemos visto con el Liverpool de Jürgen Klopp, desgasta muchísimo.

R: A mí la energía me viene de ver a los jugadores cada día y cuánto quieren, y cómo te miran, cómo te intentan seguir. Lo mismo con mi cuerpo técnico. Y luego, habéis visto cómo está la gente con el equipo, las ganas que tienen de vernos empezar a ganar trofeos. Eso es lo que te genera energía. Ojalá lo consigamos.

Publicidad

P: Pep dice que tiene tres certezas en su vida, levantarse y acostarse por la mañana y que el Arsenal ganará una Premier League. ¿Lo ve usted tan cerca como él?

Pep Guardiola da instrucciones al Manchester City en partido contra West Ham Foto: AFP

R: Estoy con una ilusión tremenda de que eso sea así. Yo me acuesto cada día y me despierto con esa ilusión.