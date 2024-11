Neymar ya los tiene 'cansados' en Arabia: ¿al brasileño le llegó su final en Al Hilal?

Lo que sería un fichaje ‘estelar’ para el Al Hilal , al final se ha convertido en todo un ‘dolor de cabeza’ para el conjunto árabe, que, más allá de convencer a la estrella brasileña en el ámbito económico, no contaba con las distintas lesiones que han mantenido al ‘10’ lejos de los terrenos de juego.

Y es que, luego de su larga lesión de ligamento cruzado, en el noviembre pasado, ahora Neymar volvió a recaer en los problemas físicos, a solo días de su regreso a los campos.

Según lo confirmó el mismo Al Hilal, hace un par de minutos, el brasileño estará fuera de las canchas por un tiempo prudencial, que lo podría ausentar hasta el próximo año: “Los diagnósticos revelaron que Neymar Jr. ha sufrido un desgarro en el tendón de la corva. Se someterá a un programa de tratamiento y rehabilitación que durará de cuatro a seis semanas”.

🔹 Neymar undergoes scans pic.twitter.com/Gt7T4GxvKh — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2024

Neymar, ¿un problema para el Al Hilal?

Teniendo en cuenta la alta cifra que el brasileño recibe de salario por temporada, equivalente a 100 millones de euros por temporada, en el cuadro árabe consideran seriamente la posibilidad de terminar el vínculo con Neymar, mucho antes que culmina su contrato, estipulado hasta junio de 2025.

Así como lo afirmó el programa 'Action Ma3 Waleed', de la emisora 'MBC Shadid', “Al-Hilal estaría dispuesto a rescindir el contrato con Neymar en el próximo mercado de transferencias internacionales, en enero”.

Sumado a eso, el periodista Waleed Al Farraj, afirmó también que el club ya ha informado al comité de contratación de la Saudi Pro League que no tiene intención de inscribir al ‘10’ en la competición en enero, hecho que confirmaría por completo la intención de los árabes, de ‘zafarse’ de Neymar.

Neymar sufrió nueva lesión con el Al Hilal, en la Liga de Arabia Saudí. Foto: AFP.

¿Cuál podría ser el próximo destino de Neymar?

En los últimos días ha agarrado con mucha fuerza, en Estados Unidos, la posibilidad de que el brasileño arribe a las toldas del Inter Miami, para reencontrarse con Luis Suárez y Lionel Messi, así como en el Barcelona FC.

No obstante, Gerardo ‘Tata’ Martino analizó la posibilidad y, aunque lo ve con buenos ‘ojos’ sí enfatizó en que económicamente tiene sus ‘trabas’.

"Yo llegué al Barcelona en el mismo momento que Ney, fue un buen año, para mí poder dirigir a jugadores de tanta jerarquía siempre es especial. Pero no hay más que eso. Ya habiendo venido Leo (Messi) y el resto de los muchachos, lo que no me imagino es, si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante. No sé la puesta en marcha cómo sería. Si hay algo que tiene la MLS, es que las reglas son estrictas. Partiendo de estas bases hoy esto es imposible", citó el estratega argentino.

El brasileño se retiró feliz del entrenamiento. AFP.