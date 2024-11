"No me parece que Kylian Mbappé tenga problemas mentales; es feo especular con esto"

El técnico italiano del Real Madrid , Carlo Ancelotti, afirmó este sábado, en la rueda de prensa previa al duelo frente al Leganés en la 14ª jornada de LaLiga, que resulta "feo" especular sobre la salud mental del delantero francés Kylian Mbappé.

"Le veo contento, tranquilo, feliz, no me parece que tenga problemas mentales. Me parece demasiado feo especular con esto", declaró Ancelotti en rueda de prensa.

Además, el entrenador reveló que el astro francés ha realizado ejercicios específicos: "Ha trabajado con los otros, nos hemos centrado en la defensa, con Raúl Asencio, Mendy, probando laterales derechos... No le voy a enseñar a jugar de delantero, él me puede enseñar a mí".

Sobre el mal momento goleador del delantero llegado el pasado verano europeo procedente del París SG, Ancelotti reconoció que está pasando por una mala racha. "Les pasa a todos los grandes delanteros", indicó, pero dijo que lo ve motivado y feliz de estar con los compañeros. "La racha parará, antes o después. Hará un gran partido, seguro. Su calidad es descomunal", aseveró.

Publicidad

Ancelotti insistió en que el delantero galo ha mejorado su condición física: "Ojalá pueda mostrar todas sus cualidades, que son muchas".

Kylian Mbappé, estrella francesa, no vive su mejor momento en el Real Madrid Getty Images

El técnico incidió en que Mbappé nunca le había pedido jugar en una posición determinada en el campo. "Todos quieren estar en el once, no tienen una posición fija y pueden cambiarse en función de las situaciones de partido", apuntaló Ancelotti, después de subrayar que el equipo tiene que confirmar las buenas sensaciones del último partido de liga, la victoria contra el Osasuna por 4-0, disputado en el Bernabéu, el 9 de noviembre.

Publicidad

El atacante quedó fuera de la convocatoria de la selección de Francia para los últimos partidos de la Liga de Naciones por segunda vez en dos meses y está vinculado en una investigación por supuesta violación en Suecia, que el propio jugador calificó como "noticias falsas".

Mbappé solo ha marcado un gol en sus últimos siete encuentros con el Madrid en todas las competiciones y también se halla inmerso en una disputa salarial multimillonaria con su exclub, el París Saint-Germain.