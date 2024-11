Francisco Maturana y el Real Madrid: “Si hubiera pedido indemnización, me la daban”

Francisco Maturana es uno de los técnico más importantes en la historia del fútbol colombiano, llevando a la Selección a ser respetada en el mundo, a tener una trayectoria destacada a nivel local e internacional, y de paso por su recordado acercamiento con el Real Madrid , donde firmó un contrato pero al final no dirigió.

Por eso, en una extensa entrevista en España, el exDT de nuestro país contó nuevamente detalles de lo que pasó con el poderoso elenco ‘merengue’, que tuvo la chance de comandar, aunque terminó cambiando el rumbo.

“Yo les dije que no me debían nada porque no he trabajado nada. Si hubiera pedido una indemnización, seguro que me la habrían dado. He venido a ver partidos del Madrid. Llego al hotel y tengo dos entradas para el palco. Me recogen y me llevan al estadio. Cuando voy a pedir la cuenta en el hotel, me trasladan que el Madrid ya ha pagado la estancia. ¿Piensa que si hubiera pedido la indemnización pasaría esto?”, mencionó Francisco Maturana para el ‘Diario AS de España’.

¿Por qué Francisco Maturana no dirigió al Real Madrid a pesar de firmar contrato?

Nuevamente el extécnico colombiano dio detalles de lo sucedido en la capital española que impidió que el fuera DT del cuadro ‘merengue’, aunque ya había puesto su firma y todo estaba listo.

“Había firmado un contrato y me piden autorización para traer un entrenador que acabase el año previo. Dije que yo no tenía que dar autorización de nada. Llegó Antic. Entonces al final se quedó, porque lo hizo fantástico. Me invitaron a que fuera el mánager y que cuando Antic perdiera tres partidos, yo cogería las riendas. Les comuniqué que yo no era capaz de andar como un gallináceo esperando a que se muriera alguien”, confesó Francisco Maturana sobre su decisión de irse, ante el manejo que le dieron en Real Madrid a su contrato.

Francisco Maturana, entrenador colombiano. Foto: Colprensa

¿En qué equipos dirigió Francisco Maturana?

Más allá de sus triunfos con la Selección Colombia, siendo campeón de la Copa América 2001, llevándola a varios mundiales, a nivel de clubes y en el exterior también tuvo una destacada presencia.

En el balompié de nuestro país estuvo al frente de Atlético Nacional, Once Caldas, América de Cali y Millonarios.

Ya a nivel internacional dirigió al Real Valladolid y Atlético de Madrid, en España, Al Hilal, de Arabia Saudita, Colón y Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina; Royal Pari, de Bolivia, y otras selecciones como la de Ecuador, Costa Rica, Trinidad y Tobago.