Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo capítulo de Cristiano Ronaldo y su polémica con Portugal; habló un dirigente

Nuevo capítulo de Cristiano Ronaldo y su polémica con Portugal; habló un dirigente

Luego de que abandonara la concentración, en plena Liga de Naciones, por diferencias con su técnico, Jorge Jesus, le enviaron otro mensaje a Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra la clasificación en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra la clasificación en el Mundial 2026
AFP

El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, considera que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza fundamental de la selección nacional y confía en que se resuelvan las diferencias entre el capitán y el seleccionador, Jorge Jesus, para facilitar su regreso al equipo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales", afirmó Proença en declaraciones a los periodistas en Funchal (Madeira), donde participó en un acto institucional de cooperación entre la federación, el Ayuntamiento y la Asociación de Fútbol de Madeira.

Publicidad

Últimas noticias

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta argentino de Chelsea, salió en camilla, tras fuerte golpe en la cabeza
Gol Caracol

Emiliano 'Dibu' Martínez, en camilla e inmovilizado; vea su impactante golpe en la cabeza

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 17 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

El dirigente federativo defendió la importancia del delantero de 41 años para las aspiraciones deportivas de Portugal y expresó su confianza en que las partes implicadas encuentren una solución al conflicto que provocó la salida del jugador de la última concentración de la selección.

Publicidad

Proença sostuvo que Ronaldo reúne las condiciones para regresar al combinado nacional y abogó por recuperar la tranquilidad y el diálogo entre el futbolista, el cuerpo técnico y la federación.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Sus declaraciones llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro inmediato del capitán portugués, después de las discrepancias con Jorge Jesus y de la apertura de un procedimiento disciplinario por su abandono de la concentración en Copenhague, a finales de septiembre.

Publicidad

La resolución del expediente y la posibilidad de un acercamiento entre el jugador y el seleccionador serán determinantes para aclarar la presencia de Ronaldo en los próximos compromisos internacionales de Portugal.

El presidente de la FPF ha reiterado su voluntad de mantener unido al grupo y considera que la experiencia y el liderazgo del máximo goleador histórico de la selección siguen siendo importantes para alcanzar los objetivos deportivos del equipo.

Cristiano Ronaldo con Al-Nassr.
Gol Caracol

"Cristiano Ronaldo está entre los mejores, sin duda puede estar en el top-10 de la historia"

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y la dura sanción a la que se expone por abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.
Gol Caracol

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil?; hoy marcó en Al Nassr vs. Neftchi

Publicidad

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Selección Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad