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Gol Caracol  / "Cristiano Ronaldo está entre los mejores, sin duda puede estar en el top-10 de la historia"

"Cristiano Ronaldo está entre los mejores, sin duda puede estar en el top-10 de la historia"

Cristiano Ronaldo es tema a nivel internacional y desde Brasil llegó una voz autorizada en la que una estrella del pasado dejó clara su postura sobre la importancia del portugués.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo con Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo con Al-Nassr.
afp.

En el inagotable debate sobre quiénes integran las primeras posiciones de la historia del fútbol mundial, las voces de las leyendas vivas poseen un peso específico. Ahora el que entregó su concepto fue Ronaldo Nazário, el histórico 'Fenómeno' de la selección brasileña y estrella de clubes de la talla de Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, quien ofreció su perspectiva sobre la trayectoria y el impacto de Cristiano Ronaldo en el deporte rey.

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En estos días se revivieron algunas declaraciones del hombre de la Selección de Portugal en las que aseguró que él estaba por encima de muchas estrellas y que ocupaba la primera posición entre los mejores de todos los tiempos en el balompié internacional.

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Con la franqueza que lo caracteriza, el exdelantero brasileño reconoció el valor indiscutible del astro portugués, aunque no dudó en marcar sus matices frente a la autopercepción de 'CR7'.

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Al ser consultado sobre las constantes declaraciones en las que Cristiano Ronaldo se sitúa en la cúspide absoluta del fútbol de todos los tiempos, Nazário mostró una postura de respeto, pero marcada por la distancia: "Cristiano Ronaldo está entre los mejores, sin duda. Yo no coincido con él, pero respeto su opinión. Seguro que está ahí, yo diría que en el top-10", afirmó en 'Espn Brasil' el campeón del mundo con la Canarinha.

Más allá de las comparaciones individuales, el 'Fenómeno' elogió la evolución táctica y la longevidad del delantero luso, destacando cómo su adaptabilidad le permitió mantenerse en la cima durante más de dos décadas.

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"Cristiano Ronaldo tiene una historia fantástica en el fútbol, en su carrera. Lo llevó esto a conquistar cosas maravillosas, a marcar goles de todos los tipos, incluyendo un cambio de posición", señaló Nazário, haciendo referencia a la transformación de Cristiano, quien pasó de ser un extremo explosivo en el Manchester United a un ariete implacable dentro del área.

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Fiel a su estilo reflexivo, Ronaldo Nazário prefirió restar tensión a las polémicas que suelen encender los debates en redes sociales y medios de comunicación sobre cuál leyenda es superior. Así comentó que "No me gusta entrar en estos temas. Pienso que la gente tiene la autoestima muy alta", concluyó entre sonrisas el astro brasileño.

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