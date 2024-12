Nuevo parte médico del padre de Luis Díaz, tras ser hospitalizado por "un dolor en el pecho"

A Valledupar fue trasladado Luis Manuel 'Mane' Díaz , papá del futbolista de Selección Colombia y Liverpool, Luis Díaz, luego de sufrir algunos problemas de salud. Desde el Instituto Cardiovascular del Cesar, el periodista de 'Noticias Caracol', Jair Pimienta, informó, en la primera edición de este viernes 27 de diciembre, que el estado de salud del padre de 'Lucho' es mucho mejor y alentador.

"Se encontraba departiendo con unos familiares, en Barrancas, La Guajira, cuando presentó un dolor en el pecho, encendiendo las alarmas. Sus familiares, de inmediato, lo llevaron al hospital más cercano y después de una serie de chequeos, decidieron que era necesario, llevarlo a un lugar donde tuviera una atención más especializada", dio a conocer, de entrada, en su completo informe.

Pero no fue lo único. "Lo llevaron hasta el Hospital San Rafael, del municipio de San Juan, en Cesar, ahí mismo en La Guajira. Según informes médicos de esa institución, le realizaron una serie de estudios y chequeos, donde presentaba mala oxigenación, saturación y su presión arterial era elevada. En ese momento, decidieron hacerle un segundo examen y no fue nada alentador", añadió.

"Al ver esto, sugirieron que el 'Mane' Díaz, padre de Luis Díaz, fuera trasladado a un lugar más especializado. Por eso, en horas de la tarde del pasado jueves 26 de diciembre, llegó a Valledupar. En el Centro Asistencial, se pronunciaron diciendo que Luis Manuel Díaz está hospitalizado recibiendo atención médica integral especializada. Seguirá bajo manejo y vigilancia estricta", expresaron.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y Liverpool, junto a su padre 'Mane' Díaz AFP

Y en el comunicado puntualizan que "el objetivo de esto es obtener los mejores resultados en su salud y el pronto retorno al seno de su familia". Por lo pronto, de manera extraoficial, se conoció que sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico para brindarle una mejor atención a este paciente, quien ya habló, por primera vez, tras sufrir dichos quebrantos de su salud.

"A todos mis seguidores les digo que estén tranquilos, que todavía hay 'Mane' para rato. Gracias a Dios por ponerme con salud nuevamente, un poco preocupado, pero gracias a Dios todo bien, no hay nada de riesgo. En la mañana, me levanté para ir al baño, cuando me senté en la cama recibí un impacto del lado izquierdo y quedé ahí con ese dolor", dijo en una corta charla con 'El Pilón'.