Papá de Luis Díaz habló, tras sus quebrantos de salud: "Tranquilos; hay 'Mane' para rato"

El jueves 26 de diciembre, en horas de la mañana, se confirmó que 'Mane' Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia y Liverpool, Luis Díaz, fue llevado al Hospital Nuestra Señora del Pilar, en Barrancas, La Guajira. Según informó el periodista, Jhónner Alvarado, en 'Blu Radio', la razón de ello fue por su "saturación por debajo de lo normal, presión arterial alta y malas condiciones".

Con el paso del tiempo, y tras haber sido diagnosticado con una posible angina inestable, el familiar de 'Lucho' fue trasladado al Instituto de Valledupar. Allí, le realizaron los exámenes respectivos y, pese a que se debe someter a un cateterismo cardiaco, se encuentra estable y a la espera del tratamiento. De hecho, ya habló por primera vez, desde que presentó dichos quebrantos de salud.

"En la mañana, me levanté para ir al baño, cuando me senté en la cama recibí un impacto del lado izquierdo y quedé ahí con ese dolor", dijo en una corta entrevista con 'El Pilón'. Y es que el trabajo de sus familiares y personal médico fue clave y permitió que fuera atendido a tiempo y su salud no se viera afectada. Por eso, ya tiene un mejor semblante, se le ve bien y con una buena cara.

'Mane' Díaz, papá de Luis Díaz, hospitalizado el 26 de diciembre. Foto: @mane_diaz_26.

"A todos mis seguidores les digo que estén tranquilos, que todavía hay 'Mane' para rato. Gracias a Dios por ponerme con salud nuevamente, un poco preocupado, pero gracias a Dios todo bien, no hay nada de riesgo", añadió el papá de Luis Díaz, quien, conforme avanzan las horas, muestra una mejoría. Razón por la que se espera que su salida o alta médica sea más pronto que tarde.

'Mane' Díaz dejó claro que, aunque ingresó al centro de salud por el fuerte dolor en su pecho, todo parece indicar que solo se trató de un caso aislado, ya que, luego de los estudios, se confirmó que no tiene que ver con el estado de salud de su corazón, como creían. "Aparentemente, lo que le habría causado dolor en el pecho sería por un tema muscular", informaron en 'Noticias Caracol'.