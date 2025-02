Nuevo video delata a “colombianos” detrás de escándalo de amaño de partidos en México

La bomba explotó con la publicación del fragmento de una videollamada en la que jugadores mexicanos del club Real Apocada, de tercera división, aparecen negociando la cantidad de goles de un encuentro con un apostador de aparente acento colombiano que los contrata para que hagan el “trabajo”, como le dicen ellos.

Y aunque no se conocía con certeza la procedencia del sujeto que estaba contactando a los jugadores, la web de Mediotiempo.com confirmó que se trataba de un integrante de un “grupo de colombianos apostadores”, cuyo alias era “Guillermina”.

En la pieza audiovisual se habla de un compromiso de local que terminó con triunfo 4-3 sobre Correcaminos B, disputado el 14 de noviembre de 2024 y que tuvo 3 goles en el primer tiempo, como aparentemente se había pactado entre los involucrados.

Este es el video del juego entre Real Apodaca y Correcaminos en el cual hay dos goles muy obvios y un penal innecesario



El partido terminó 4-3 de último minuto



📹 Canal 28 pic.twitter.com/g4eIGcKEOM — MedioTiempo (@mediotiempo) February 25, 2025

Publicidad

De acuerdo con las filtraciones, a cada uno de los futbolistas que se prestaron para el amaño les habrían pagado 3.000 dólares por partido, equivalentes a 12 millones de pesos colombianos, pues habrían hecho lo mismo en al menos 3 presentaciones.

Lo particular es que el deportista que toma la vocería para dialogar con el apostador asegura tener de su parte a los dos arqueros, a tres defensas, a un volante y a un delantero, "todos, titulares".

Publicidad

Lo cierto es que al menos 7 futbolistas ya han sido castigados por parte de la Federación Mexicana de Fútbol con suspensiones de hasta 16 años, mientras que los equipos en cuestión emitieron respectivos comunicados aclarando que colaborarán con las investigaciones y que separaron de sus plantillas a los involucrados en el escándalo porque estas instituciones pueden ser desafiliadas en caso de incurrir en una nueva conducta de estas.

Video completo de “colombianos” arreglando partidos de México

En la grabación, que ya se publicó en su totalidad, se establece que haya al menos dos goles en el primer tiempo, como pasó. Además, se ve la cara de varios de los que hacen el pacto y el apostador revela su procedencia al preguntar la programación del partido en hora colombiana.

También se aclara que la operación se hace mediante depósito de dinero en casas de apuestas legales y que para el pago a los futbolistas corruptos es mediante transferencias electrónicas.

Publicidad

Acá, apartes de la charla entre “Guillermina”, el colombiano, y algunos jugadores:

Guillermina: ¿Y qué están dispuestos a hacer, muchachos?

Francisco Tede: 1.5 [más de un gol], primer tiempo, hermano.

Guillermina: ¿Y cuánto cobran? Por 1.5, ¿cuánto cobran?

Francisco Tede: Yo, hermano, 11.000, 11.000, hermano.

Guillermina: Ya, ¿y a qué hora se hace el juego?

Eduardo Banda: A las cuatro de la tarde acá en México.

Guillermina: O sea, de Colombia, creo que cinco de Colombia.

Francisco Tede: Cinco, cinco, seis de Colombia.

Guillermina: Bueno, ¿y qué posiciones son ustedes? ¿Cuántos son?

Eduardo Banda: Somos seis, está el portero que todavía estamos checando ahí cuál va a jugar, porque de los dos que tenemos, cualquiera que juegue está adentro. Y aquí está la línea de los tres defensas y el delantero, y el contención no pudo hacer la videollamada ahorita.

Guillermina: Pero entonces, ¿cómo es para los cuatro goles?

Francisco Tede: Pues no sé, Isaí (Eduardo), Jorge, unos 20, 18, 10, no sé.

Jorge Sánchez: ¿Serían cuatro goles ambos equipos por partido?

Francisco Tede: No, no, no, cuatro goles en general, 3.5.

Guillermina: Sí, dos en el primero y dos en el segundo, ¿no?

Publicidad

Esta es la videollamada completa: