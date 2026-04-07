🔴 O'Higgins vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

🇧🇼 ¡𝐋𝐀 𝐏𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏𝐎! ¡𝐇𝐄𝐑𝐌𝐎𝐒𝐀! ¡𝐓𝐨𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/6tdyttKxFz— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) April 7, 2026
- 06:42 p. m. - ¡Los australes están listos!
- 06:40 p. m. - ¡Así alineará O'Higgins!
🇧🇼 ¡𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐎’𝐇𝐈𝐆𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀𝐆𝐔𝐀! 🇧🇼— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) April 7, 2026
Estos son los once jugadores que iniciarán en el partido de esta noche ante Millonarios en la Fecha 1 de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 ¡Vamos O’Higgins querido! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/2ekIrvsJz1
- 06:39 p. m. - ¡Así formará Millonarios!
▶️ ¡Nuestro XI Inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 7, 2026
📋 Así saltaremos a la cancha en Rancagua para el duelo frente a O’Higgins. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🏆💙🔥 pic.twitter.com/TzaSaGxZDF
- 06:37 p. m. - ¡Listo el camerino azul!
¡Nuestro camerino listo! 👕💙— Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 7, 2026
Todo en orden para nuestro duelo de CONMEBOL Sudamericana frente a O’Higgins. 🏆🔥 pic.twitter.com/fg6wS5Ie4n
- 06:37 p. m.Millonarios ya llegó al estadio
- 06:29 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al duelo entre Millonarios y O'Higgins, correspondiente a la primera jornada de Copa Libertadores.
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