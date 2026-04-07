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Gol Caracol  / 🔴 O'Higgins vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores
EN VIVO

🔴 O'Higgins vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

Este Marte, los 'embajadores' tienen su primera salida en el certamen continental, visitando a los chilenos, por la primera jornada del grupo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de abr, 2026
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Millonarios
Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional.
Millonarios.
REFRESCAR
  • 06:42 p. m. - ¡Los australes están listos!

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  • 06:40 p. m. - ¡Así alineará O'Higgins!

  • 06:39 p. m. - ¡Así formará Millonarios!

  • 06:37 p. m. - ¡Listo el camerino azul!

  • 06:37 p. m.
    Millonarios ya llegó al estadio

  • 06:29 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al duelo entre Millonarios y O'Higgins, correspondiente a la primera jornada de Copa Libertadores.

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