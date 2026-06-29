🔴 Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Se jugarán seis minutos más.
- 09:53 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-1 MARRUECOS🔴 Minuto 90'
- 09:53 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-1 MARRUECOS🔴 Minuto 90'
¡GOOOOOOL DE MARRUECOS! Issa Diop anotó e igualó las cosas.
- 09:49 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS🔴 Minuto 85'
Los neerlandeses aprovechan los espacios del oponente, que está jugado al ataque, y contragolpea a toda velocidad.
- 09:48 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS🔴 Minuto 80'
Los africanos van con todo, someten a su rival y parecen estar cerca del empate, mientras que los neerlandeses aguantan como pueden.
- 09:48 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS🔴 Minuto 75'
El entrenador Mohamed Ouahbi movió el banco de suplentes y realizó tres cambios en busca de la igualdad.
- 09:36 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS🔴 Minuto 70'
¡GOOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! Cody Gakpo abrió el marcador y le dedicó la anotación a su hijo fallecido, días atrás.
- 09:36 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 65'
Los neerlandeses reaccionan y parecen estar mejor en el terreno de juego.
- 09:35 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 60'
Momento de la pausa de hidratación.
- 09:20 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 55'
Espectacular cierre de Micky van de Ven, quien evitó un gol de Hakimi, que estaba solo en el área.
- 09:16 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 50'
Achraf Hakimi entró en el área, remató en el palo y se salvó Países Bajos.
- 09:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 ¡Arrancó la parte complementaria!
Con los mismos jugadores, regresó la acción al estadio Monterrey.
- 09:00 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 ¡Final del primer tiempo!
A pesar de que hubo buenas acciones de peligro en las áreas, el marcador no se ha abierto.
- 08:47 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 45+2'
Apareció Bono, 'volando' para sacar un remate que iba con potencia.
- 08:46 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 45'
Se jugarán seis minutos más.
- 08:43 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 40'
Los neerlandeses intentan inclinar la cancha a su favor, pero se les dificulta encontrar espacios.
- 08:41 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 35'
Mejor el equipo africano en el terreno de juego, haciéndose con el esférico y generando un poco más de peligro en el área rival.
- 08:40 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 30'
Preocupación por Jan Paul van Hecke, quien sufrió un corte en su cabeza y está sangrando.
- 08:25 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 25'
Momento de la pausa de hidratación.
- 08:21 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 21'
Nuevamente, Bart Verbruggen se hizo gigante bajo los tres palos, atajando un potente remate de Achraf Hakimi.
- 08:20 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 20'
Espectacular atajada de Bart Verbruggen, evitando que se abra el marcador a favor de los marroquíes.
- 08:15 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 15'
Mucho toque y estudio, pero sin profundidad ni ataques prometedores.
- 08:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 10'
Pierna fuerte, juego trabado y sin emociones en las áreas, hasta el momento.
- 08:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 Minuto 5'
Control total de los neerlandeses, que tienen la pelota y, poco a poco, ponen a su rival contra las cuerdas.
- 08:00 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS🔴 ¡Empezó el encuentro!
Sonó el silbato, rodó la pelota y empezó este partido de dieciseisavos de final.
- 07:58 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🔴 Alineación titular de Marruecos
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام هولندا 🇳🇱— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 29, 2026
📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against the Netherlands #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ulscqckwqb
- 07:57 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🔴 Alineación titular de Países Bajos
This is Oranje! 🔶#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDMAR pic.twitter.com/0ac5pcpvEz— OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2026
- 07:57 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🔴 Una vez se enfrentaron en una Copa del Mundo
En Estados Unidos 1994, por la fecha 3 del grupo F, los neerlandeses ganaron 1-2.
- 07:52 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 31 de mayo de 2017, los neerlandeses se impusieron por 2-1 en un partido preparatorio.
- 07:51 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 8:00 p.m.
- 07:50 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 8:00 de la noche (hora de Colombia).
- 07:48 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS👀 ¿Cómo le fue a los marroquíes en fase de grupos?
- Brasil 1-1 Marruecos
- Escocia 0-1 Marruecos
- Marruecos 4-2 Haití
- 07:48 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS👀 ¿Cómo le fue a los neerlandeses en fase de grupos?
- Países Bajos 2-2 Japón
- Países Bajos 5-1 Suecia
- Túnez 1-3 Países Bajos
- 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Monterrey se abren para este duelo.
- 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 p.m.
- 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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