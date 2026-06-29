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Gol Caracol  / 🔴 Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Continúa la acción por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y tras las clasificaciones de Canadá, Brasil y Paraguay, se define otro cupo para octavos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de jun, 2026
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Países Bajos y Marruecos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Países Bajos y Marruecos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
AFP
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  • 09:53 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-1 MARRUECOS
    🔴 Minuto 90'

    Se jugarán seis minutos más.

    • Publicidad

  • 09:53 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-1 MARRUECOS
    🔴 Minuto 90'

    ¡GOOOOOOL DE MARRUECOS! Issa Diop anotó e igualó las cosas.

  • 09:49 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 85'

    Los neerlandeses aprovechan los espacios del oponente, que está jugado al ataque, y contragolpea a toda velocidad.

  • 09:48 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 80'

    Los africanos van con todo, someten a su rival y parecen estar cerca del empate, mientras que los neerlandeses aguantan como pueden.

  • 09:48 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 75'

    El entrenador Mohamed Ouahbi movió el banco de suplentes y realizó tres cambios en busca de la igualdad.

  • 09:36 p. m. - PAÍSES BAJOS 1-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 70'

    ¡GOOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! Cody Gakpo abrió el marcador y le dedicó la anotación a su hijo fallecido, días atrás.

  • 09:36 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 65'

    Los neerlandeses reaccionan y parecen estar mejor en el terreno de juego.

  • 09:35 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 60'

    Momento de la pausa de hidratación.

  • 09:20 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 55'

    Espectacular cierre de Micky van de Ven, quien evitó un gol de Hakimi, que estaba solo en el área.

  • 09:16 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 50'

    Achraf Hakimi entró en el área, remató en el palo y se salvó Países Bajos.

  • 09:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 ¡Arrancó la parte complementaria!

    Con los mismos jugadores, regresó la acción al estadio Monterrey.

  • 09:00 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 ¡Final del primer tiempo!

    A pesar de que hubo buenas acciones de peligro en las áreas, el marcador no se ha abierto.

  • 08:47 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 45+2'

    Apareció Bono, 'volando' para sacar un remate que iba con potencia.

  • 08:46 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 45'

    Se jugarán seis minutos más.

  • 08:43 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 40'

    Los neerlandeses intentan inclinar la cancha a su favor, pero se les dificulta encontrar espacios.

  • 08:41 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 35'

    Mejor el equipo africano en el terreno de juego, haciéndose con el esférico y generando un poco más de peligro en el área rival.

  • 08:40 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 30'

    Preocupación por Jan Paul van Hecke, quien sufrió un corte en su cabeza y está sangrando.

  • 08:25 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 25'

    Momento de la pausa de hidratación.

  • 08:21 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 21'

    Nuevamente, Bart Verbruggen se hizo gigante bajo los tres palos, atajando un potente remate de Achraf Hakimi.

  • 08:20 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 20'

    Espectacular atajada de Bart Verbruggen, evitando que se abra el marcador a favor de los marroquíes.

  • 08:15 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 15'

    Mucho toque y estudio, pero sin profundidad ni ataques prometedores.

  • 08:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 10'

    Pierna fuerte, juego trabado y sin emociones en las áreas, hasta el momento.

  • 08:14 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 Minuto 5'

    Control total de los neerlandeses, que tienen la pelota y, poco a poco, ponen a su rival contra las cuerdas.

  • 08:00 p. m. - PAÍSES BAJOS 0-0 MARRUECOS
    🔴 ¡Empezó el encuentro!

    Sonó el silbato, rodó la pelota y empezó este partido de dieciseisavos de final.

  • 07:58 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🔴 Alineación titular de Marruecos

  • 07:57 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🔴 Alineación titular de Países Bajos

  • 07:57 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🔴 Una vez se enfrentaron en una Copa del Mundo

    En Estados Unidos 1994, por la fecha 3 del grupo F, los neerlandeses ganaron 1-2.

  • 07:52 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 31 de mayo de 2017, los neerlandeses se impusieron por 2-1 en un partido preparatorio.

  • 07:51 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 8:00 p.m.

  • 07:50 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

  • 07:48 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    👀 ¿Cómo le fue a los marroquíes en fase de grupos?
    • Brasil 1-1 Marruecos
    • Escocia 0-1 Marruecos
    • Marruecos 4-2 Haití
  • 07:48 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    👀 ¿Cómo le fue a los neerlandeses en fase de grupos?
    • Países Bajos 2-2 Japón
    • Países Bajos 5-1 Suecia
    • Túnez 1-3 Países Bajos
  • 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Monterrey se abren para este duelo.

  • 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 8:00 p.m.

  • 07:46 p. m. - PREVIA DE PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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