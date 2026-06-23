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Gol Caracol  / 🔴 Panamá vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del grupo L del Mundial 2026
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🔴 Panamá vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del grupo L del Mundial 2026

Este martes, el estadio de Toronto será testigo del juego entre Croacia y Panamá por el Grupo L del Mundial 2026. ¡No se pierda las emociones de este encuentro!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de jun, 2026
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Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026
Panamá vs. Croacia en el Mundial 2026
AFP
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