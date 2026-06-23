🔴 Panamá vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del grupo L del Mundial 2026

🇭🇷 Este será el XI inicial de Croacia; Modric titular 🇭🇷
🇭🇷🇵🇦 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: CROATIA'S STARTING XI FOR PANAMA!— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 23, 2026
AJMO VATRENI!#WorldCup #Croatia #Panama pic.twitter.com/21r89FfKyE
🇭🇷🇵🇦 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: CROATIA'S STARTING XI FOR PANAMA!— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 23, 2026
AJMO VATRENI!#WorldCup #Croatia #Panama pic.twitter.com/21r89FfKyE
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¡🔥🇵🇦 ENFOCADOS 👊🏽!— FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2026
Panamá 🇵🇦 🆚 🇭🇷 Croacia
🕖 6:00pm
🏟️ Toronto Stadium
📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate🇵🇦 pic.twitter.com/tZqeQxoqlJ
¡CAMERINO LISTO ✅🔥!— FEPAFUT (@fepafut) June 23, 2026
Panamá 🇵🇦 🆚 🇭🇷 Croacia
🕖 6:00pm
🏟️ Toronto Stadium
📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate pic.twitter.com/q1Y20M0e6U
Sean bienvenidos al minuto a minuto entre Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026.
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