Panamá 0- 2 Inglaterra y Croacia 2-1 Ghana reviva el minuto a minuto del cierre del Grupo L

Croacia venció 2-1 a Ghana y ambas clasificaron a 16vos
- 06:00 p. m. - FINAL90' Croacia ganó!
- 05:56 p. m. - FINAL90' Inglaterra ganó!
Los ingleses derrotaron 2-0 a Panamá
- 05:49 p. m. - CRO - GHA83' GOOOOOOOL de Croacia (2-1)
Nikola Vlašić volvió adelantar en el marcador a Croacia
- 05:39 p. m. - CRO - GHA⚽ 73' GOOOOOOL de Ghana ⚽
Derrick Luckassen empató el marcador
- 05:29 p. m. - PAUSA⚽⏱️68' Pausa de hidratación ⚽⏱️n
Se presenta la segunda pausa de hidratación en simultaneo en ambos partidos
- 05:27 p. m. - PAN - ING🏴🔥 66' GOOOOOOOL de Inglaterra 🏴🔥 (2-0)
Harry Kane anota de cabeza dentro del área tras safarse de su marca.
- 05:22 p. m. - PAN - ING🏴🔥61'GOOOOOOL de Inglaterra (1-0) 🏴🔥
Bellingham abrió el marcador en un tiro de esquina al cazar la pelota y mandarla al fondo de la red con pierna izquierda.
- 05:15 p. m. - PAN - ING56' Panamá volvió a avisar
Nuevamente el '7' panameño volvió a probar y estuvo cerca de abrir el periodista.
- 05:06 p. m. - INICIO⚽⏱️ 45' Comienzan el 2T ⚽⏱️
Rueda nuevamente las pelotas en Filadelfia y New York
- 05:00 p. m. - FINAL45' ⚽⏱️Termina la primer parte ⚽⏱️
Culmina el 1T en simultaneo
- 04:34 p. m. - CRO - GHA🇭🇷🔥31' GOOOOOOL de Croaciaaaa 🇭🇷🔥 (1-0)
Petar Sučić recibió la pelota y tuvo el tiempo y espacio para sacar un gran remate desde larga distancia, imposible para el arquero. El balón fue al palo derecho del guardameta.
PETARRRRR SUČIĆ!!!! GOLAZOOOOOOOO pic.twitter.com/gbOn59heG9— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 27, 2026
- 04:28 p. m. - PAN - ING⚽⏱️ 26' Panamá avisó pero Pickford respondió ⚽⏱️
José Luis Rodríguez sacó un gran remate, pero el portero inglés Pickford respondió con un puñetazo y mandando la pelota al tiro de esquina.
- 04:24 p. m. - PAUSA⚽⏱️ 23' Pausa de hidratación ⚽⏱️
Se presenta la primera pausa de hidratación, en ambos partidos en simultaneo
- 04:19 p. m. - CRO - GHA⚽⏱️ 16' Travesaño de Croacia! ⚽⏱️
Los croatas avisaron con un fulminante remate desde fuera del área de Nikola Vlašić pero la esférica pegó en el vertical derecho.
- 04:09 p. m. - PAN - ING⚽⏱️ 7' Tremendo remate y aviso de Inglaterra ⚽⏱️
7' Rashford sacó un tremendo remate, pero el portero Mosquera alcanzó a mandar la pelota al tiro de esquina.
- 04:02 p. m. - INICIO⚽⏱️ 0' ¡Comienzan ambos partidos! ⚽⏱️
Ruedan las pelotas en New York y en Filadelfia
- 03:56 p. m. - PREVIA🗽⛈️ ¡Llueve en New York! 🗽⛈️
Se incrementa la lluvia en los actos de protocolo entre Panamá e Inglaterra
- 03:52 p. m. - PREVIA🤩 ¡Salen los jugadores al terreno de juego! 🤩
Ya se preparan para los actos de protocolo en ambos partidos, en simultaneo
- 02:54 p. m. - PREVIA🇵🇦🔥¡Este es el XI inicial de Panamá para enfrentar a Inglaterra! 🇵🇦🔥
¡📋 XI TITULAR 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) June 27, 2026
De esta manera sale #PanamáMayor🇵🇦 disputar su último partido de la @FIFAworldcup 🏆 ante la Selección de Inglaterra 🏴. ¡Con todo 👊🏽!
Panamá🇵🇦🆚🏴Inglaterra
🕖 4:00 pm
🏟️ Estadio NY/NJ
📺 @tigosportspa @deportes_rpc @tvmaxdeportes#MareaQueLate pic.twitter.com/tzWR8nweOo
- 02:44 p. m. - PREVIA🇬🇭🔥¡Este es el XI inicial de Ghana para enfrentar a Croacia; Jordan inicialista! 🇬🇭🔥
👥 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📰— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 27, 2026
👨🏼🏫 Head Coach Carlos Queiroz has made three changes to the starting XI. Derrick Luckassen, Kamaldeen and Elisha Owusu come in for Jerome Opoku, Caleb Yirenkyi and Inaki Williams.
🇭🇷 Croatia 🆚 Ghana 🇬🇭#BlackStars | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jFOr3mV3xH
- 02:42 p. m. - PREVIA🇭🇷🔥 ¡Este es el XI inicial de Croacia para enfrentar a Ghana; Modric inicialista! 🇭🇷🔥
🇭🇷🇬🇭 STARTING XI FOR GHANA!— Croatian Football (@CroatiaFooty) June 27, 2026
We CAN'T lose!
AJMO HRVATSKA! pic.twitter.com/qc2QsjeCZw
- 02:41 p. m. - PREVIA🏟️🗽 ¡Así está el estadio previo a panameños e ingleses! 🏟️🗽
¡📸 EL ESCENARIO DE HOY 🏟️🤩!— FEPAFUT (@fepafut) June 27, 2026
Panamá🇵🇦🆚🏴Inglaterra
🕖 4:00 pm
🏟️ Estadio NY/NJ
📺 @tigosportspa @deportes_rpc @tvmaxdeportes#MareaQueLate pic.twitter.com/wVnY7JsN5O
- 02:40 p. m. - PREVIA🏴🔥¡Este es el XI inicial de Inglaterra para enfrentar a Panamá; Kane es inicialista! 🏴🔥
- 02:38 p. m. - BIENVENIDOS👋👋 Bienvenidos 👋👋
Sean bienvenidos a este minuto a minuto del emocionante cierre del Grupo L, donde Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana definirán clasificados, líder y eliminado de la zona.
¡Todo por definirse en el Grupo L! 🤩#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026
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