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Gol Caracol  / Panamá 0- 2 Inglaterra y Croacia 2-1 Ghana reviva el minuto a minuto del cierre del Grupo L

Panamá 0- 2 Inglaterra y Croacia 2-1 Ghana reviva el minuto a minuto del cierre del Grupo L

Este sábado se vivió el cierre del Grupo L donde Inglaterra, Croacia y Ghana se clasificaron a 16vos del Mundial 2026, mientras que Panamá quedó eliminado.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de jun, 2026
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Panamá vs Inglaterra en el Mundial
Panamá vs Inglaterra en el Mundial
AFP
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  • 06:00 p. m. - FINAL
    90' Croacia ganó!

    Croacia venció 2-1 a Ghana y ambas clasificaron a 16vos

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  • 05:56 p. m. - FINAL
    90' Inglaterra ganó!

    Los ingleses derrotaron 2-0 a Panamá

  • 05:49 p. m. - CRO - GHA
    83' GOOOOOOOL de Croacia (2-1)

    Nikola Vlašić volvió adelantar en el marcador a Croacia

  • 05:39 p. m. - CRO - GHA
    ⚽ 73' GOOOOOOL de Ghana ⚽

    Derrick Luckassen empató el marcador

  • 05:29 p. m. - PAUSA
    ⚽⏱️68' Pausa de hidratación ⚽⏱️n

    Se presenta la segunda pausa de hidratación en simultaneo en ambos partidos

  • 05:27 p. m. - PAN - ING
    🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 66' GOOOOOOOL de Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 (2-0)

    Harry Kane anota de cabeza dentro del área tras safarse de su marca.

  • 05:22 p. m. - PAN - ING
    🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥61'GOOOOOOL de Inglaterra (1-0) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥

    Bellingham abrió el marcador en un tiro de esquina al cazar la pelota y mandarla al fondo de la red con pierna izquierda.

  • 05:15 p. m. - PAN - ING
    56' Panamá volvió a avisar

    Nuevamente el '7' panameño volvió a probar y estuvo cerca de abrir el periodista.

  • 05:06 p. m. - INICIO
    ⚽⏱️ 45' Comienzan el 2T ⚽⏱️

    Rueda nuevamente las pelotas en Filadelfia y New York

  • 05:00 p. m. - FINAL
    45' ⚽⏱️Termina la primer parte ⚽⏱️

    Culmina el 1T en simultaneo

  • 04:34 p. m. - CRO - GHA
    🇭🇷🔥31' GOOOOOOL de Croaciaaaa 🇭🇷🔥 (1-0)

    Petar Sučić recibió la pelota y tuvo el tiempo y espacio para sacar un gran remate desde larga distancia, imposible para el arquero. El balón fue al palo derecho del guardameta.

  • 04:28 p. m. - PAN - ING
    ⚽⏱️ 26' Panamá avisó pero Pickford respondió ⚽⏱️

    José Luis Rodríguez sacó un gran remate, pero el portero inglés Pickford respondió con un puñetazo y mandando la pelota al tiro de esquina.

  • 04:24 p. m. - PAUSA
    ⚽⏱️ 23' Pausa de hidratación ⚽⏱️

    Se presenta la primera pausa de hidratación, en ambos partidos en simultaneo

  • 04:19 p. m. - CRO - GHA
    ⚽⏱️ 16' Travesaño de Croacia! ⚽⏱️

    Los croatas avisaron con un fulminante remate desde fuera del área de Nikola Vlašić pero la esférica pegó en el vertical derecho.

  • 04:09 p. m. - PAN - ING
    ⚽⏱️ 7' Tremendo remate y aviso de Inglaterra ⚽⏱️

    7' Rashford sacó un tremendo remate, pero el portero Mosquera alcanzó a mandar la pelota al tiro de esquina.

  • 04:02 p. m. - INICIO
    ⚽⏱️ 0' ¡Comienzan ambos partidos! ⚽⏱️

    Ruedan las pelotas en New York y en Filadelfia

  • 03:56 p. m. - PREVIA
    🗽⛈️ ¡Llueve en New York! 🗽⛈️

    Se incrementa la lluvia en los actos de protocolo entre Panamá e Inglaterra

  • 03:52 p. m. - PREVIA
    🤩 ¡Salen los jugadores al terreno de juego! 🤩

    Ya se preparan para los actos de protocolo en ambos partidos, en simultaneo

  • 02:54 p. m. - PREVIA
    🇵🇦🔥¡Este es el XI inicial de Panamá para enfrentar a Inglaterra! 🇵🇦🔥

  • 02:44 p. m. - PREVIA
    🇬🇭🔥¡Este es el XI inicial de Ghana para enfrentar a Croacia; Jordan inicialista! 🇬🇭🔥

  • 02:42 p. m. - PREVIA
    🇭🇷🔥 ¡Este es el XI inicial de Croacia para enfrentar a Ghana; Modric inicialista! 🇭🇷🔥

  • 02:41 p. m. - PREVIA
    🏟️🗽 ¡Así está el estadio previo a panameños e ingleses! 🏟️🗽

  • 02:40 p. m. - PREVIA
    🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥¡Este es el XI inicial de Inglaterra para enfrentar a Panamá; Kane es inicialista! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥

  • 02:38 p. m. - BIENVENIDOS
    👋👋 Bienvenidos 👋👋

    Sean bienvenidos a este minuto a minuto del emocionante cierre del Grupo L, donde Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana definirán clasificados, líder y eliminado de la zona.

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