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Gol Caracol  / Paraguay 0-0 Australia, reviva el minuto a minuto del partido del Mundial 2026
EN VIVO

Paraguay 0-0 Australia, reviva el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Este jueves, el estadio de California fue testigo del juego entre Paraguay y Australia donde ambas sellaron su pase a 16vos de final del Mundial. Vea los mejores momentos acá.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de jun, 2026
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Paraguay y Australia se enfrentan en el grupo D del Mundial 2026.
Paraguay y Australia se enfrentan en el grupo D del Mundial 2026.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 11:00 p. m. - FINAL
    90' Final del partido

    Culmina el compromiso, Australia y Paraguay empataron a ceros y sellaron su pase a 16vos de final.

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  • 10:35 p. m. - DESARROLLO
    71' Matías Galarza perdonó

    Nuevamente Paraguay estuvo cerca de abrir el marcador, esta vez Matías Galarza, pero mandó el balón desviado.

  • 09:52 p. m. - DESARROLLO
    45' Se termina la primera parte

    Culminan los primeros 45 minutos del partido entre Australia y Paraguay, con empate a ceros.

  • 09:24 p. m. - DESARROLLO
    24' Pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación

  • 09:24 p. m. - DESARROLLO
    20' Paraguay estuvo cerca de abrir el marcador

    La 'albirroja' mantienen la posesión de balón y el juego en campo adversario.

  • 09:02 p. m. - INICIO
    0' Comienza el partido

    Rueda la pelota en California

  • 08:08 p. m. - PREVIA
    Todo listo en el camerino de la 'albirrroja'

  • 08:08 p. m. - PREVIA
    Todo listo en las tribunass

  • 08:08 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Australia

  • 08:06 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Parguay

  • 08:06 p. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos a este minuto a minuto del juego entre Paraguay y Australia

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