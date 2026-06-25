Paraguay 0-0 Australia, reviva el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️



📋 Ellos son los 11 elegidos para el encuentro de esta noche.



🆚 🇦🇺

🏆 @FIFAWorldCup - Grupo D

🕛 23:00 hs

🏟️ San Francisco Bay Area Stadium

📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal



¡Jaha katu hesekuéra!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/mqcl6NQeAa