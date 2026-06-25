Paraguay 0-0 Australia, reviva el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Culmina el compromiso, Australia y Paraguay empataron a ceros y sellaron su pase a 16vos de final.
- 11:00 p. m. - FINAL90' Final del partido
- 10:35 p. m. - DESARROLLO71' Matías Galarza perdonó
Nuevamente Paraguay estuvo cerca de abrir el marcador, esta vez Matías Galarza, pero mandó el balón desviado.
- 09:52 p. m. - DESARROLLO45' Se termina la primera parte
Culminan los primeros 45 minutos del partido entre Australia y Paraguay, con empate a ceros.
- 09:24 p. m. - DESARROLLO24' Pausa de hidratación
Se presenta la primera pausa de hidratación
- 09:24 p. m. - DESARROLLO20' Paraguay estuvo cerca de abrir el marcador
La 'albirroja' mantienen la posesión de balón y el juego en campo adversario.
- 09:02 p. m. - INICIO0' Comienza el partido
Rueda la pelota en California
- 08:08 p. m. - PREVIATodo listo en el camerino de la 'albirrroja'
¡El país unido por esta casaca!— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 25, 2026
Vestuario listo en el San Francisco Bay Area Stadium ✔️#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/700bsfFEnk
- 08:08 p. m. - PREVIATodo listo en las tribunass
La ansiedad es total ❤️🔥— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 26, 2026
¡Estamos en 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐢𝐫𝐫𝐨𝐣𝐚!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/c2CnQlQFpB
- 08:08 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Australia
🇦🇺 XI #Australia: Beach; Behich, Souttar, Circati, Herrington, Bos; Irvine, O'Neill; Volpato, Metcalfe, Irankunda pic.twitter.com/DSGSTsFmaz— FútbolFantasy (@futbol_fantasy) June 26, 2026
- 08:06 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Parguay
𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 26, 2026
📋 Ellos son los 11 elegidos para el encuentro de esta noche.
🆚 🇦🇺
🏆 @FIFAWorldCup - Grupo D
🕛 23:00 hs
🏟️ San Francisco Bay Area Stadium
📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal
¡Jaha katu hesekuéra!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/mqcl6NQeAa
- 08:06 p. m. - BIENVENIDOSBienvenidos
Sean bienvenidos a este minuto a minuto del juego entre Paraguay y Australia
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