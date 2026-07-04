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Gol Caracol  / 🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de octavos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de octavos de final del Mundial 2026

Este sábado, el estadio de Filadelfia será testigo del partidazo entre Francia y Paraguay en busca de un cupo a cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de jul, 2026
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Francia vs Paraguay en el Mundial 2026
Francia vs Paraguay en el Mundial 2026
AFP
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  • 03:48 p. m.
    ⚽🚨 ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!⚽🚨
    Paraguay y Francia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.
    Paraguay y Francia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.
    Foto: AFP

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  • 03:55 p. m. - PREVIA
    🔥⏱️ ¡Saltan los protagonistas al terreno de juego! 🔥⏱️

    Se preparan para los actos protocolarios.

  • 02:59 p. m. - PREVIA
    ¡Estos son los inicialistas de Paraguay!

    Paraguay sale con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    🇫🇷 Este es el XI con el que saldrá Francia!!! 🇫🇷

    Deschamps sale con: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

  • 02:17 p. m. - PREVIA
    ¡Todo listo en el camerino de Francia!

  • 02:16 p. m. - PREVIA
    ¡Todo listo en el camerino de la 'albirroja'!

  • 02:15 p. m. - PREVIA
    🔥🏟️ ¡Así luce el bello escenario de Filadelfia!🔥🏟️

  • 02:14 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos con el minuto a minuto del partido Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026. La pelota rodará a las 4:00 p.m.

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