🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de octavos de final del Mundial 2026

- 03:48 p. m.⚽🚨 ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!⚽🚨
- 03:55 p. m. - PREVIA🔥⏱️ ¡Saltan los protagonistas al terreno de juego! 🔥⏱️
Se preparan para los actos protocolarios.
- 02:59 p. m. - PREVIA¡Estos son los inicialistas de Paraguay!
Paraguay sale con: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso.
𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✅1️⃣1️⃣— Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026
¡Ellos saldrán a defender estos colores desde el arranque!
🆚 🇫🇷
🏆 #FIFAWorldCup - Octavos de Final
🕕 18:00 h
🏟️ Philadelphia Stadium
📺 @SomosGEN | @trecepy | @Unicanal | @somospopupy#VamosParaguay pic.twitter.com/xXhc83xgIZ
- 02:58 p. m. - PREVIA🇫🇷 Este es el XI con el que saldrá Francia!!! 🇫🇷
Deschamps sale con: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.
Tous derrière vous les gars 🇫🇷👊— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 4, 2026
Coup d’envoi de notre 8e de finale à 23h sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#PARFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DWpYVvAe9M
- 02:17 p. m. - PREVIA¡Todo listo en el camerino de Francia!
- 02:16 p. m. - PREVIA¡Todo listo en el camerino de la 'albirroja'!
¡Unidos, a vencer con estos colores!— Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026
El vestuario ya está listo en el Philadelphia Stadium. ¡La #Albirroja solo espera por sus jugadores! #VamosParaguay pic.twitter.com/8SKo5SO4AO
- 02:15 p. m. - PREVIA🔥🏟️ ¡Así luce el bello escenario de Filadelfia!🔥🏟️
Un nuevo escenario recibe a la #Albirroja— Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026
📷 El Philadelphia Stadium será el escenario en el que la Selección buscará ser parte de los 8 mejores equipos de la #FIFAWorldCup 🏆 #VamosParaguay pic.twitter.com/KJeXnMIkBM
- 02:14 p. m. - BIENVENIDOS¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos con el minuto a minuto del partido Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026. La pelota rodará a las 4:00 p.m.
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