Partidos EN VIVO HOY 25 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero trae emociones en competiciones como los 'play-offs' de la Champions League, la Leagues Cup y la definición de la serie entre Independiente del Valle y Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Además, de una nueva jornada en la Liga BetPlay II y en el Torneo BetPlay, y de la continuación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga femenina colombiana.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, martes 25 de agosto del 2026: