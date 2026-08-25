Partidos EN VIVO HOY 25 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero trae emociones en competiciones como los 'play-offs' de la Champions League, la Leagues Cup y la definición de la serie entre Independiente del Valle y Deportes Tolima por la Copa Libertadores.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Además, de una nueva jornada en la Liga BetPlay II y en el Torneo BetPlay, y de la continuación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga femenina colombiana.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Publicidad
Partidos EN VIVO HOY, martes 25 de agosto del 2026:
|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión
|Sabah FK vs. Hapoel Beer Sheva
|11:45 a.m.
|Play-offs Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Bodø/Glimt vs. NEC Nijmegen
|2:00 p.m.
|Play-offs Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Valencia CF vs. Real Betis
|2:00 p.m.
|Liga de España
|Disney+ Premium, ESPN 2
|LASK Linz vs. Celtic FC
|2:00 p.m.
|Play-offs Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Boca Juniors Cali vs. Bogotá
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay II
|Win
|Santa Fe Femenino vs. Orsomarso Femenino
|6:00 p.m.
|Liga Femenina BetPlay
|Señal Colombia
|Independiente del Valle vs. Deportes Tolima
|7:30 p.m.
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium,ESPN
|Cúcuta vs. Alianza FC
|8:00 p.m.
|Liga BetPlay II
|Win
|Club León vs. Real Salt Lake
|9:30 p.m.
|Leagues Cup
|Apple TV