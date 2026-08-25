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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 25 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 25 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 25 de agosto, con buenos compromisos en 'play-offs' de Champions, la Liga BetPlay II-2026 y juega Tolima en la Copa Libertadores. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Camilo Durán celebra gol con el Celtic.
Camilo Durán celebra gol con el Celtic.
Celtic Oficial

Este martes, el calendario futbolero trae emociones en competiciones como los 'play-offs' de la Champions League, la Leagues Cup y la definición de la serie entre Independiente del Valle y Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

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Además, de una nueva jornada en la Liga BetPlay II y en el Torneo BetPlay, y de la continuación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga femenina colombiana.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, martes 25 de agosto del 2026:

EquiposHorarioCompeticiónTransmisión
Sabah FK vs. Hapoel Beer Sheva11:45 a.m.Play-offs Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
Bodø/Glimt vs. NEC Nijmegen2:00 p.m.Play-offs Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
Valencia CF vs. Real Betis2:00 p.m.Liga de EspañaDisney+ Premium, ESPN 2
LASK Linz vs. Celtic FC2:00 p.m.Play-offs Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
Boca Juniors Cali vs. Bogotá3:30 p.m.Torneo BetPlay IIWin
Santa Fe Femenino vs. Orsomarso Femenino6:00 p.m.Liga Femenina BetPlaySeñal Colombia
Independiente del Valle vs. Deportes Tolima7:30 p.m.Copa LibertadoresDisney+ Premium,ESPN
Cúcuta vs. Alianza FC8:00 p.m.Liga BetPlay IIWin
Club León vs. Real Salt Lake9:30 p.m.Leagues CupApple TV
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