Partidos martes, 16 julio - 2024

EQUIPOS HORA/CANAL Alemania vs Austria 12:00 pm | Eurocopa Femenina | Disney+ Premium España vs Bélgica 12:00 pm | Eurocopa Femenina | Disney+ Premium Envigado vs La Equidad 4:00 pm | Liga BetPlay DIMAYOR | Televisión cerrada Huachipato vs Racing Club 5:00 pm | Copa Sudamericana | DSports (610-619), DGO Orsomarso vs Tigres FC 5:20 pm | Torneo BetPlay DIMAYOR | Televisión cerrada Águilas Doradas Rionegro vs América de Cali 6:10 pm | Liga BetPlay DIMAYOR | Televisión cerrada Rosario Central vs Internacional 7:30 pm | Copa Sudamericana | DSports (610-619), DGO Deportivo Cali vs Deportivo Pereira 8:20 pm | Liga BetPlay DIMAYOR | Televisión cerrada