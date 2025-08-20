A Luis Díaz lo disfrazaron para el Oktoberfest, pero le sacó el cuerpo a propuesta de Neuer

Luis Díaz sigue robándose el ‘show’ en el Bayern Múnich, donde todo gira a su alrededor al ser la nueva estrella del plantel. Por ello, incluirlo en los festejos del Oktoberfest, mes de la cerveza en suelo germano, fue toda una novedad.

Fue así como se le encargó a Manuel Neuer, arquero del conjunto muniqués, de servir como anfitrión y guía para que el guajiro entendiera de qué se trata la celebración y luciera el traje típico para la misma.

En ese sentido, el guardameta acompañó al atacante ‘cafetero’, autor del gol con el que el Bayern obtuvo la Supercopa de Alemania, para que no desentonara y portara de la mejor manera las prendas que el resto de futbolistas también se pusieron para la ocasión.

De hecho, esta fiesta siempre es conmemorada por la escuadra roja con jornada especial de fotografías y respectivos brindis en vasos gigantes llenos de cerveza, actos de los que en el pasado también participó James Rodríguez, último colombiano que hizo parte de ese elenco.

Lo particular pasó por el mensaje que Neuer, portero de la selección alemana, le hizo a ‘Lucho’ cuando lo vio con el traje puesto, pues este le siguió el juego, pero después le sacó el cuerpo.

Luis Díaz saca el cuerpo a propuesta de Manuel Neuer en Oktoberfest

El delantero colombiano sostuvo un particular dialogo con el arquero del Bayern Múnich mientras estrenaba el vestuario que se le asignó y aunque en principio siguió la idea del golero, luego se desligó de este.

“¿Cómo lo sientes, te gusta?”, le preguntó Neuer a Díaz justo después de que este luciera las singulares prendas. “Sí, es sombroso”, contestó el ‘cafetero’ con evidente gesto de agrado.

En ese instante, el ‘cancerbero’ lanzó la singular propuesta: “¿Lo usarás también en tu tiempo privado o solo para el Oktoberfest?”. Frente a la idea de Neuer, Díaz, en medio de risas, se escabulló y no se mostró muy de acuerdo en seguir utilizando la vestimenta: “Solo para el Oktoberfest; ja, ja, ja”.

Posteriormente, el ‘cafetero’ atendió todas las actividades propias de la celebración con sus compañeros para luego seguir alistando su estreno en la Bundesliga el viernes 22 de agosto en condición de local contra el Leipzig en el inicio de la primera fecha, cotejo que tendrá su pitazo inicial a la 1:30 de la tarde, hora colombiana.

En video, la escena de Díaz y Neuer: