Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿'Vainazo' a Edwin Cardona? Figura de Nacional habló fuerte y claro tras eliminación en Libertadores

¿'Vainazo' a Edwin Cardona? Figura de Nacional habló fuerte y claro tras eliminación en Libertadores

Nacional se quedó por fuera de los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de perder 4-3 en los penaltis con Sao Paulo. La expulsión de Edwin Cardona generó caos en el 'verdolaga'.