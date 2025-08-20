¿'Vainazo' a Edwin Cardona? Figura de Nacional habló fuerte y claro tras eliminación en Libertadores

La noche del martes 19 de agosto, São Paulo empató 1-1 en el tiempo reglamentario y venció 4-3 en la tanda de penaltis al Atlético Nacional, en el Morumbí, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando así su clasificación a los cuartos de final. El gol del conjunto paulista fue obra de André Silva, mientras que Alfredo Morelos puso la paridad para el 'verdolaga'.

En la primera mitad, a los dos minutos, tras un saque de esquina de Cédric, Alan Franco desvió el balón y André Silva apareció para marcar el 1-0. En el minuto 26, Marcos Antonio probó con un disparo desde fuera del área que generó peligro, mientras que en el minuto 38, Bobadilla exigió al portero con un remate.

En la segunda parte, al minuto 68', el árbitro señaló penalti a favor del equipo colombiano, que logró igualar el marcador con una gran ejecución de Alfredo Morelos. En esa misma acción, la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Edwin Cardona, quien recibió su segunda tarjeta amarilla por celebrarle en la cara a Ferraresi. Más tarde, al 78', Ferreira realizó una gran jugada individual, pero su disparo salió desviado.

Tras el 0-0 en la ida y el 1-1 en la vuelta, la serie se definió desde los once pasos. Lucas, Luciano, Enzo y Cédric anotaron para São Paulo, mientras que Rafael detuvo el lanzamiento de Matheus Uribe. De inmediato todo se emparejó de nuevo con el balón que estrelló en el poste Marcos Silva. En el quinto turno, Marino Hinestroza falló en Nacional y el triunfo fue para el 'tricolor' que avanzó a los cuartos de final de la competición.

Al culminar el encuentro, Morelos, autor del tanto de Nacional, habló con la prensa y dejó en claro que si Cardona no hubiera recibido la cartulina roja, la historia podría haber sido distinta. "Un partido muy duro, muy cerrado. A lo último nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que sin tenemos los once jugadores hubiéramos sido vencedores, pero así es el fútbol. Los penaltis es un cara y sello, es la suerte. Hoy no nos tocó a nosotros. Gracias a Dios que nos permitió venir acá a jugar buen fútbol y disputar estos dos encuentros muy importantes. Ahora tocar estar unidos con el grupo para afrontar lo que se viene", remarcó.

Por último, el delantero señaló que los lanzamientos desde los doce pasos tienen que ver con el azar. "Los penaltis es de suerte, ellos consiguieron anotar la mayoría y nosotros erramos dos", concluyó.

“Con los once jugadores hubiéramos sido vencedores”, el vainazo de Alfredo Morelos a Edwin Cardona tras la eliminación de Atlético Nacional en la Copa #Libertadores pic.twitter.com/aD6FM6DM6h — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 20, 2025