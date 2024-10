Pep Guardiola, al igual que el DT de Yaser Asprilla, se quejó por los partidos de selecciones

Luego de la doble fecha FIFA del mes de octubre, donde se disputaron partidos de Nations League en Europa, y Eliminatorias al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 en el resto del mundo, Pep Guardiola arremetió 'con todo' en contra de las selecciones y los jugadores, debido a la ola de lesionados que se ve en el 'viejo continente' posterior al parón.

Cabe recordar que desde hace semanas diferentes jugadores, directivos y entrenadores se han quejado del extenso calendario europeo, viendo como poco a poco son más los futbolistas que aquejan lesiones musculares o aún mayores, debido a la "cantidad excesiva" de partidos. A esto se le suma los encuentros con sus respectivas selecciones, que ya comenzaron a devolver jugadores con dolencias o directamente lesionados, como fue el caso de Yaser Asprilla con la Selección Colombia.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City , ha sido uno de los seleccionadores de equipos 'top' de Europa que más se ha quejado por la basta cantidad de partidos y justamente ha sido uno de los que más ha sufrido, dejando en el camino al pilar del mediocampo, Rodri Hernández. Precisamente el club azul de Manchester volvió a reportar una pérdida de gravedad para el equipo y en este caso se dio luego de los partidos por selección, lo que provocó la molestia del seleccionador español, que dejó unas polémicas declaraciones al respecto.

"Siempre animo a los jugadores a que vayan con su selección, siempre es un placer. Pero no puedes volver lesionado. Aquí nos pagan bien, el club es quien paga y no la selección. Hay que respetar al club, Puedes jugar, claro que sí, pero no lesionarte", comentó Guardiola en la rueda de prensa previa al partido contra el Sparta Praha, que se dará en la tarde de este miércoles 23 de octubre por la tercera jornada de la renovaba Liga de Campeones , en donde no podrá contar con su capitán Kyle Walker por dolencias físicas.

Kyle Walker, jugador de Manchester City, en acción de juego de la semifinal de la FA Cup, frente a Chelsea AFP

Esta nueva lesión de Walker le hizo recordar al seleccionador español de 53 años el momento donde más se ha enojado como director técnico, siendo este la pasada temporada, cuando el propio Walker y Jhon Stones volvieron lesionados de un encuentro amistoso con la Selección de Inglaterra, justo previo al duelo de los cuartos de final contra el Real Madrid

"Fue en un amistoso. Nosotros teníamos los cuartos de final contra el Madrid y peleando en la Liga Premier. Dos lesionados tras un amistoso. No me gustó para nada, nunca me enojé tanto como en ese momento, nunca me sentí tan decepcionado", fueron las palabras de Guardiola, que recordó molesto el difícil momento.

Cabe destacar que estas declaraciones perfectamente podrían 'caer como anillo al dedo' en el caso del colombiano Yaser Asprilla con la Selección Colombia, que tras sólo jugar el partido contra Bolivia y no poder ser tenido en cuenta contra la Selección de Chile por Eliminatorias Sudamericanas , regresó a su club con una lesión mucho mayor a lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, situación que molestó al técnico del club catalán, Miguel Ángel 'Michel' Sánchez Muñoz.