Pep Guardiola amargó la celebración de la Premier League: ¿se despidió del Manchester City?

Pep Guardiola aseguró tras hacer historia al convertir al Manchester Cityen el primer equipo que conquista cuatro ediciones consecutivas de la Premier League, que está "más cerca" de marcharse que de quedarse tras la próxima temporada.

"La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos", aseguró en Sky.

Guardiola dio las claves del éxito para volver a dominar la Premier League y dejar al Arsenal con la miel en los labios en la última jornada, tras un gran final de temporada.

"No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar", reflexionó.

Publicidad

Y resaltó la forma en la que su equipo se ha adaptado a jugar con un 9 como Erling Haaland. "El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores".

Guardiola acabó elogiando la Premier que ha firmado Phil Foden, autor de un doblete en la última jornada. "Estuvimos muchos meses sin Haaland y Julián Álvarez hizo un trabajo increíble y Phil Foden tiene ese talento. En el gran escenario, en el gran momento lo hizo. Jugadores increíbles, pero con Phil tenemos algo extra", sentenció.

Publicidad

Pep Guardiola y el legado del Manchester City

Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, celebra una de sus victorias AFP

Pep Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 con la misión de transformar al club en una potencia dominante. En su primera temporada, mostró destellos de buen fútbol, pero terminó tercero en la Premier League y fue eliminado en octavos de final de la Champions League.

En su segunda temporada, Guardiola llevó al City a ganar la Premier League con un récord de 100 puntos y la EFL Cup, aunque fueron eliminados en cuartos de final de la Champions League. En la temporada 2018-2019, el City ganó la Premier League nuevamente y logró un histórico cuádruple doméstico, pero otra vez fue eliminado en cuartos de la Champions.

La temporada 2019-2020 fue inconsistente, terminando segundo en la liga y siendo eliminados en cuartos de final de la Champions. En la 2020-2021, el City recuperó el título de la Premier League, ganó la EFL Cup y llegó a la final de la Champions League, donde fue derrotado por el Chelsea.

Publicidad

En la 2021-2022, el City ganó nuevamente la Premier League y añadió a Jack Grealish a su plantilla, pero fueron eliminados en semifinales de la Champions. La temporada 2022-2023 fue histórica con la llegada de Erling Haaland. El City ganó la Premier League, la FA Cup y su primera Champions League, logrando un triplete.

Bajo Guardiola, el City ha dominado el fútbol inglés y ha logrado éxito en Europa, convirtiéndose en uno de los equipos más respetados del mundo gracias a su estilo de juego y capacidad para atraer talento.