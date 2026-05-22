Real Madrid ya tomó una decisión sobre su entrenador para la próxima temporada; es oficial

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”.

“Sí”, contestó Arbeloa al ser cuestionado directamente sobre si podía confirmar que el de este sábado frente al Athletic Club iba a ser su último partido como entrenador del Real Madrid.

“Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.

Un Arbeloa que apuntó que durante sus cuatro meses en el cargo, tras llegar en sustitución de Xabi Alonso, puso al club por delante de sus propias ideas.



“La oportunidad llegó cuando llegó, no lo eliges. Para mí lo importante es cómo afrontas lo que te pasa y he intentado hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid más que en mí”, declaró.

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“Yo sé cómo estaba el equipo y el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar. Hubiese sido diferente si hubiese empezado la temporada, pero ha sido lo que me ha tocado”, continuó.

Además, dijo estar preparado para seguir su carrera como entrenador del Real Madrid.

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“¿Mi futuro? He estado cuatro meses sin pensar en mí. Y a partir del lunes pensaré en lo que es lo mejor para mí. Me veo hace un año entrenando en la cantera y ahora dónde estoy, dando el salto, y he mejorado muchísimo. Me veo preparado para nuevos retos”, comentó.

Además, tuvo palabras de agradecimiento a sus futbolistas, a pesar de las tensiones internas que se han vivido en los últimos meses en el Real Madrid.

“Estoy muy agradecido a todos mis jugadores por lo que hemos pasado estos cuatro meses. Con 25 personas no puedes tener la misma relación. Esto cuatro meses hemos tenido diferencias, algo que es habitual y normal, como pasa con cualquier entrenador”,

Un futuro en el banquillo del Real Madrid que apunta al portugués José Mourinho, y Arbeloa descartó poder formar parte de su cuerpo técnico, al guardar ambos buena relación.

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“De posibilidades no estoy aquí para hablar. El míster tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él. Si entrena al Real Madrid lo hará con su cuerpo técnico”, declaró.

Y tampoco quiso dar consejos a su sustituto en el cargo.

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“No estoy para dar muchos consejos. Seguro que el entrenador que vega tendrá mucha experiencia. Este año se han juntado muchas cosas, difíciles de gestionar y con mucha frustración”, valoró.