Pistas sobre Lionel Messi y su papel para Argentina vs. Colombia; se sinceró Lionel Scaloni

En el marco de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Argentina se enfrentará a Chile en Santiago este jueves 5 de junio. Posteriormente, los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán en Buenos Aires a Colombia, el martes 10 de junio, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 16.

Sin embargo, la gran incertidumbre que rodea al seleccionado campeón del mundo gira en torno a la participación de su máxima figura: Lionel Messi. El astro del Inter Miami, que viene de disputar un buen partido el pasado fin de semana en la MLS, no tiene asegurada su presencia desde el arranque ante Chile, según lo confirmó el propio Scaloni en rueda de prensa.

"Estuve hablando con él, seguimos en contacto. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar desde el inicio o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico", declaró el técnico. "Es evidente que hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. En principio está para jugar, pero valoraremos. Viene de un buen partido, así que ya decidiremos", añadió.

Lionel Messi, jugador y capitán de la Selección Argentina AFP

Además de la duda sobre Messi, Scaloni enfrenta un panorama complicado por las múltiples bajas entre lesionados y suspendidos, en especial en la zona del mediocampo. “Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque dependerá del entrenamiento, pero daremos la oportunidad a chicos que no han jugado mucho. Es el momento para probar", afirmó el estratega.

Publicidad

El choque ante Chile se presenta como un examen exigente para la ‘albiceleste’, no solo por las circunstancias propias del partido, sino también por la posibilidad de dar descanso a algunas de sus figuras clave. La presencia de Messi, aunque probable, sigue dependiendo de su estado físico en las próximas horas.

Argentina y Colombia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la próxima jornada, un duelo que podría ser clave en las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará el martes 10 de junio a las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Monumental de Buenos Aires.