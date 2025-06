"Cuando Dayro Moreno dijo que su vitamina era el aguardiente, se bajó de la Selección Colombia"

Pasan las horas y se vienen las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y en el caso de la Selección Colombia se enfrentará en Barranquilla contra Perú, este 6 de junio, y visitará en Buenos Aires a Argentina, el 10 de junio. De ese tema se dedicó gran parte del espacio 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, para darle un vistazo a lo que viene pasando con la fase de preparación con el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo.

Pero además de eso, también se volvió a hablar sobre algunos de los jugadores ausentes en el listado para los duelos contra peruanos y argentinos y volvió a salir a relucir el nombre de Dayro Moreno.

En ese aspecto, el que contó detalles de lo sucedido con el goleador del Once Caldas de Manizales fue Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, quien afirmó que "me dicen que evidentemente estaba siguiendo (Néstor Lorenzo) a Dayro, pero llegó un momento cuando Dayro dijo que su vitamina era el aguardiente. (Lorenzo) luego dijo al respecto que no era posible, porque lo dijo públicamente".

Hernández Bonnet siguió y apuntó que "ahí se cayó la ilusión de (Dayro) de que visitera la la camiseta de selección".

Del tolimense hay que apuntar que gracias a su momento goleador, tanto el técnico Hernán Darío Herrera, de los blancos de Manizales, como desde otros sectores se había pedido una oportunidad para Moreno Galindo en la equipo nacional de nuestro país.

Néstor Lorenzo fue ratificado por la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FCF.

Sin embargo, el profesor Lorenzo se decantó por otros hombres como Jhon Jáder Durán, del Al Nassr árabe, y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Betis de España. Además, ante las bajas primero de Jhon Córdoba y posteriormente de Rafael Santos Borré, el seleccionador colombiano convocó al goleador de la segunda división de España que fue Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo, a definir la alineación titular de Colombia

Se espera que en los entrenamientos de este miércoles y del jueves, el técnico Lorenzo deberá dilucidar las dudas que tiene para determinar los titulares frente a Perú. Las incógnitas de Colombia pasan por el arquero, el lateral izquierdo y el extremo izquierdo, ya que Camilo Vargas viene de una lesión, Johan Mojica no fue convocado y Luis Díaz deberá pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas.