¿Por qué la Selección de Brasil vuelve a tener psicólogo después de 10 años?

La psicóloga deportiva Marisa Santiago se ha incorporado al cuerpo técnico de Dorival Júnior para trabajar la salud mental de los jugadores de la selección brasileña.

Marisa Santiago tiene un grado en psicología deportiva por la Universidad Federal de Minas Gerais y desarrolló carrera como jugadora de voleibol en el Minas Tenis, trabajó en el Atlético Mineiro y actualmente juega en Bahía. Su especialidad es la terapia cognitiva de comportamiento y además trabaja como profesora universitaria.

"La idea de la psicología deportiva tiene dos líneas principales: una relacionada con el rendimiento en el campo y los resultados y la otra la salud mental", dijo Santiago a los medios de la selección en Londres.

Esta es su primera convocatoria con la 'Canarinha', a petición expresa de Dorival Júnior, nuevo técnico de la selección desde enero.

"Trabajo en la cohesión de grupo, en el liderazgo, lidiamos con la ansiedad, la presión, los pensamientos obsesivos y otros problemas con los que los jugadores pueden tener problemas. La psicología deportiva trabajará exactamente en estos puntos para ayudarles a dar lo mejor de sí mismos".

"Además de la parte del rendimiento, no me olvido de mencionar la salud mental, la cual es muy importante. Estoy muy contenta de estar aquí. Es un gran paso adelante, no solo para mí, si no para la psicología deportiva también".

La contratación de Santiago llega después de que jugadores como Richarlison, delantero del Tottenham Hotspur, admitiera el pasado septiembre que necesitaba ayuda psicológica para lidiar con los problemas fuera del campo.

"Como jugador tienes una voz que se escuche y le pido a la gente que busque ayuda. Sabemos los prejuicios que la gente tiene cuando dices que necesitas ayuda psicológica, pero gracias a dios no siento prejuicios sobre eso nunca más", dijo Richarlison en la concentración de Brasil en Londres.

"Hablo de ello porque ha salvado mi vida. Estaba en lo más hondo. Solo los futbolistas saben la presión que tenemos que soportar, no solo dentro del campo, también fuera de él".