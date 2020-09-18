Gol Caracol Richarlison
Richarlison
-
Gol Caracol
Richarlison marcó uno de los mejores goles en el inicio de la Premier League: ¡una locura!
Al mejor estilo de lo que hizo en el Mundial de Qatar 2022, cuando Brasil venció a Serbia, Richarlison repitió la pirueta en Tottenham y marcó de media chilena.
-
Gol Caracol
¿Por qué la Selección de Brasil vuelve a tener psicólogo después de 10 años?
La selección brasileña reforzó su cuerpo técnico con la incorporación de la psicóloga deportiva Marisa Santiago. Con experiencia en voleibol y amplios conocimientos en terapia cognitiva.
-
Gol Caracol
Estrella de la Selección de Brasil confesó que tocó fondo y que la psicología le 'salvó la vida'
La confesión sincera de una estrella brasileña sobre su lucha personal y la importancia de la salud mental en el mundo del fútbol, resuena con fuerza.
-
Gol Caracol
Richarlison buscará 'reconciliarse' con el gol contra Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas
Richarlison, delantero de la Selección de Brasil, ya cumple cinco partidos con la 'canarinha' sin marcar. Esta vez, contra Venezuela espera que se le abra el arco, nuevamente.
-
Gol Caracol
Richarlison, drama, llanto y tiempos negros que lo llevan a buscar ayuda profesional
El delantero de la Selección de Brasil, Richarlison, ha tenido contratiempos en los últimos meses, tanto así que en el último partido con la 'canarinha' se le vio visiblemente afectado.
-
Gol Caracol
Richarlison estuvo presente en la Finalissima apoyando a la Selección de Brasil femenina
Aprovechando que el duelo fue disputado en Wembley, Richarlison, delantero de la 'canarinha', estuvo presente para alentar a la Selección de Brasil femenina en la disputa del título frente a Inglaterra.
-
Gol Caracol
Richarlison se refirió a la salida de Antonio Conte: "No lideré un motín contra él"
El brasileño, Richarlison, que no ha marcado aún en la Premier League, habló sobre las acusaciones que indican que llevó a cabo un motín para acabar con Antonio Conte.
-
Gol Caracol
¡A Richarlison no le sale una!: salió entre un mar de lágrimas del campo por lesión a los 3 minutos
Tras las polémicas declaraciones en las que reclamaba la falta de tiempo a su entrenador, Richarlison fue titular con Tottenham para enfrentar a Southampton este sábado, pero no duró ni diez minutos.
-
Gol Caracol
Antonio Conte le respondió a Richarlison: "El entrenador no es tonto"
Richarlison había dado unas fuertes declaraciones luego del juego contra Milan por Champions, pero Antonio Conte no se quedó atrás y le replicó este sábado, tras la victoria 3-1 sobre Nottingham.
-
Gol Caracol
Richarlison, palabras explosivas y hasta groseras en contra de su técnico en Tottenham
Richarlison fue uno de los más críticos por el fracaso en la Champions League del Tottenham y no tuvo reparos en señalar a un culpable: el entrenador Antonio Conte.