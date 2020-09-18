Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Richarlison

Richarlison

  • Richarlison, jugador brasileño de Tottenham, celebra uno de sus goles contra Burnley, en la Premier League
    Richarlison, jugador brasileño de Tottenham, celebra uno de sus goles contra Burnley, en la Premier League
    AFP
    Gol Caracol

    Richarlison marcó uno de los mejores goles en el inicio de la Premier League: ¡una locura!

    Al mejor estilo de lo que hizo en el Mundial de Qatar 2022, cuando Brasil venció a Serbia, Richarlison repitió la pirueta en Tottenham y marcó de media chilena.

  • Selección de Brasil
    Selección de Brasil - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    ¿Por qué la Selección de Brasil vuelve a tener psicólogo después de 10 años?

    La selección brasileña reforzó su cuerpo técnico con la incorporación de la psicóloga deportiva Marisa Santiago. Con experiencia en voleibol y amplios conocimientos en terapia cognitiva.

  • Selección de Brasil.
    Selección de Brasil.
    NELSON ALMEIDA/AFP
    Gol Caracol

    Estrella de la Selección de Brasil confesó que tocó fondo y que la psicología le 'salvó la vida'

    La confesión sincera de una estrella brasileña sobre su lucha personal y la importancia de la salud mental en el mundo del fútbol, resuena con fuerza.

  • Richarlison, jugador de la Selección de Brasil
    Richarlison, jugador de la Selección de Brasil
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Richarlison buscará 'reconciliarse' con el gol contra Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas

    Richarlison, delantero de la Selección de Brasil, ya cumple cinco partidos con la 'canarinha' sin marcar. Esta vez, contra Venezuela espera que se le abra el arco, nuevamente.

  • Richarlison, en el partido de Perú contra Brasil.
    Richarlison, en el partido de Perú contra Brasil.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Richarlison, drama, llanto y tiempos negros que lo llevan a buscar ayuda profesional

    El delantero de la Selección de Brasil, Richarlison, ha tenido contratiempos en los últimos meses, tanto así que en el último partido con la 'canarinha' se le vio visiblemente afectado.

  • Richarlison
    Richarlison con la selección femenina de Brasil.
    @CBF_Futebol.
    Gol Caracol

    Richarlison estuvo presente en la Finalissima apoyando a la Selección de Brasil femenina

    Aprovechando que el duelo fue disputado en Wembley, Richarlison, delantero de la 'canarinha', estuvo presente para alentar a la Selección de Brasil femenina en la disputa del título frente a Inglaterra.

  • Richarlison
    Richarlison y Antonio Conte, con el Tottenham.
    AFP
    Gol Caracol

    Richarlison se refirió a la salida de Antonio Conte: "No lideré un motín contra él"

    El brasileño, Richarlison, que no ha marcado aún en la Premier League, habló sobre las acusaciones que indican que llevó a cabo un motín para acabar con Antonio Conte.

  • Richarlison saliendo del terreno de juego entre llanto, mientras Antonio Conte, entrenador de Tottenham, lo consuela.
    Richarlison saliendo del terreno de juego entre llanto, mientras Antonio Conte, entrenador de Tottenham, lo consuela.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    ¡A Richarlison no le sale una!: salió entre un mar de lágrimas del campo por lesión a los 3 minutos

    Tras las polémicas declaraciones en las que reclamaba la falta de tiempo a su entrenador, Richarlison fue titular con Tottenham para enfrentar a Southampton este sábado, pero no duró ni diez minutos.

  • Antonio Conte y Richarlison, técnico y delantero del Tottenham, respectivamente. Foto: AFP
    Antonio Conte y Richarlison, técnico y delantero del Tottenham, respectivamente. Foto: AFP
    Gol Caracol

    Antonio Conte le respondió a Richarlison: "El entrenador no es tonto"

    Richarlison había dado unas fuertes declaraciones luego del juego contra Milan por Champions, pero Antonio Conte no se quedó atrás y le replicó este sábado, tras la victoria 3-1 sobre Nottingham.

  • Richarlison, jugador brasileño que milita en el Tottenham, que cayó eliminado de la Champions League.
    Richarlison, jugador brasileño que milita en el Tottenham, que cayó eliminado de la Champions League.
    JUSTIN TALLIS/AFP
    Gol Caracol

    Richarlison, palabras explosivas y hasta groseras en contra de su técnico en Tottenham

    Richarlison fue uno de los más críticos por el fracaso en la Champions League del Tottenham y no tuvo reparos en señalar a un culpable: el entrenador Antonio Conte.

CARGAR MÁS
  • Lo más visto
    Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España.
    Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España.
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Girona, con Yaser Asprilla, sufrió la furia del Villarreal: aplastante derrota 5-0 en Liga

    Yaser Asprilla y sus compañeros del Girona no tuvieron la mejor de las presentaciones en el juego de la Liga de España. Tajon Buchanan, la gran figura del 'submarino amarillo'.

    La Vuelta España, etapa 3
    La Vuelta España, etapa 3
    AFP
    Ciclismo

    Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 3 de media montaña

    La tercera jornada de la ronda ibérica tendrá un recorrido de 134.6 km entre San Maurizio Canavese y Ceres. Todas las emociones de la Vuelta a España, las podrán seguir por Caracol TV y Ditu.

    Yaser Asprilla, jugador colombiano al servicio del Girona
    Yaser Asprilla, jugador colombiano al servicio del Girona
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Técnico del Girona no ocultó su decepción con Yaser Asprilla y compañía, tras dolorosa derrota

    "No me sentía representado por los jugadores, la imagen fue muy mala", fueron las certeras palabras de Míchel para Yaser Asprilla y los de Girona luego de caer contra Villarreal.

    Kylian Mbappé y Vinícius
    Kylian Mbappé y Vinícius con Real Madrid - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    A Kylian Mbappé le tocó taparle la boca a Vinícius; video viral en partido de Real Madrid

    El brasileño Vinícius siempre tiene discusiones en la cancha y este domingo en el triunfo sobre Real Oviedo tuvo cruces con rivales y la hinchada local. A Mbappé le tocó frenarlo.

    Yerry Mina
    Yerry Mina con Cagliari - Foto:
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Yerry Mina y su primera pelea de la temporada en Italia; Moise Kean, con el que se cruzó

    El defensor colombiano Yerry Mina fue titular en el 1-1 de Cagliari contra Fiorentina y allí protagonizó su primera discusión. Se pusieron a ver cuál era más fuerte.

    Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
    Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
    AFP
    Gol Caracol

    Gran definición de Kylian Mbappé para el segundo gol de Real Madrid sobre Real Oviedo

    El delantero francés fue clave en la victoria del conjunto 'merengue' en su visita al recién ascendido del fútbol español, que poco pudo hacer ante el poderío goleador de 'Kiki'.

    Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
    Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "Millonarios tuvo la suerte del ganador y eso hay que respetarlo, hay que pasar la página"

    Tras la salida de David González, el conjunto 'embajador' consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay II-2025, un bálsamo en medio de la mala campaña en el segundo semestre.

    Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
    Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, se lamenta en el partido contra Sao Paulo, por Copa Libertadores
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    Edwin Cardona dio la cara tras la eliminación de Nacional en Copa Libertadores

    El jugador, de 32 años, es señalado como uno de los responsables de eliminación del conjunto antioqueño de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo de Brasil.

    David Ospina
    David Ospina con Nacional - Foto:
    Getty Images
    Fútbol Colombiano

    David Ospina la embarró, fue gol de América, pero el VAR lo salvó; jugada polémica

    Este domingo en el Pascual Guerrero se dio una acción que generó diferentes opiniones, luego de una mala salida de David Ospina y un gol de Jhon Murillo.

    Daniel Ruiz. nuevo jugador del CSKA Moscú.
    Daniel Ruiz. nuevo jugador del CSKA Moscú.
    Instagram oficial del CSKA Moscú.
    Colombianos en el exterior

    Daniel Ruiz debutó con el CSKA de Moscú en Rusia: su DT lo aprobó, tras el 3-1 sobre Akron

    El volante colombiano Daniel Ruiz tuvo sus primeros minutos en el CSKA de Moscú. Mostró algunos destellos y ya dio pistas de la zona del campo dónde puede rendir.