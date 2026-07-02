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Gol Caracol  / 🔴 Portugal vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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🔴 Portugal vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Este jueves, en el BMO Field, en Toronto, Portugal y Croacia se enfrentarán por un cupo a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de jul, 2026
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Portugal vs. Croacia - Mundial 2026.
Portugal vs. Croacia - Mundial 2026.
AFP.
REFRESCAR
  • 04:55 p. m. - PREVIA
    Los titulares de Portugal

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  • 04:51 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el partido?

    El encuentro será transmitido por Caracol Televisión y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

  • 04:49 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora juega?

    La pelota rodará en Toronto a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

  • 04:49 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre portugueses y croatas.

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