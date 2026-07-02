🔴 Portugal vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Los titulares de Portugal
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o jogo contra a Croácia no Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #PORCRO #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QkeaVgr9y0— Portugal (@selecaoportugal) July 2, 2026
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o jogo contra a Croácia no Mundial 2026 🫡#VaiDarPortugal | #PORCRO #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QkeaVgr9y0— Portugal (@selecaoportugal) July 2, 2026
Publicidad
El encuentro será transmitido por Caracol Televisión y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
La pelota rodará en Toronto a las 6:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre portugueses y croatas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad