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Gol Caracol  / 🔴 Portugal vs. Nigeria; vea ACÁ EN VIVO minuto a minuto juego de preparación antes del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Portugal vs. Nigeria; vea ACÁ EN VIVO minuto a minuto juego de preparación antes del Mundial 2026

Este miércoles, en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal y Cristiano Ronaldo jugarán su último juego de preparación antes de viajar a Estados Unidos, a afrontar el Mundial 2026. No se pierda ningún detalle.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo con Portugal en partido de preparación
Cristiano Ronaldo con Portugal en partido de preparación
AFP
REFRESCAR
  • 03:13 p. m. - DESARROLLO
    22' GOOOOOOL de Portugal

    Gol de Neto con pierna izquierda para adelantar a Portugal. De manera rastrera pone el primero del partido.

    • Publicidad

  • 03:10 p. m. - DESARROLLO
    20' Cabezazo de Cristiano Ronaldo

    El 'luso' volvió aparecer en el área, pero el balón se lo quedó el guardameta nigeriano.

  • 02:59 p. m. - INICIO
    9' Lo erró Cristiano!!!

    El 'bicho' quedó frente al arco y mano a mano con el arquero, pero mandó el balón afuera!

  • 02:50 p. m. - INICIO
    0' ¡Comienza el partido

    Ya rueda la pelota para el último preparatorio de Portugal antes del Mundial.

  • 02:42 p. m. - PREVIA
    Salen los protagonistas

    Ya se encuentran en el terreno de juego los protagonistas para los actos protocolarios

  • 02:41 p. m. - PREVIO
    Esta es la alineación de Portugal; CR7 inicialista

  • 01:30 p. m. - PREVIA
    ¡Todo listo!

  • 11:55 a. m. - PREVIA
    ¡BIENVENIDOS!

    Bienvenidos al minuto al minuto del útimo juego de Portugal ante Nigeria, antes del Mundial 2026.

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