🔴 Portugal vs. Nigeria; vea ACÁ EN VIVO minuto a minuto juego de preparación antes del Mundial 2026

22' GOOOOOOL de Portugal
Gol de Neto con pierna izquierda para adelantar a Portugal. De manera rastrera pone el primero del partido.
Gol de Neto con pierna izquierda para adelantar a Portugal. De manera rastrera pone el primero del partido.
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El 'luso' volvió aparecer en el área, pero el balón se lo quedó el guardameta nigeriano.
El 'bicho' quedó frente al arco y mano a mano con el arquero, pero mandó el balón afuera!
Ya rueda la pelota para el último preparatorio de Portugal antes del Mundial.
Ya se encuentran en el terreno de juego los protagonistas para los actos protocolarios
📍Estádio Municipal de Leiria#VaiDarPortugal pic.twitter.com/qGtMiyj3RZ— Portugal (@selecaoportugal) June 10, 2026
Bienvenidos al minuto al minuto del útimo juego de Portugal ante Nigeria, antes del Mundial 2026.
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