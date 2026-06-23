🔴Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

🤔⚽ ¿Cómo está el grupo K del Mundial 2026? 🤔⚽
- Colombia, 3 puntos - +2 DG
- RD Congo, 1 punto - 1 DG
- Portugal, 1 punto - 1 DG
- Uzbekistán, 0 puntos - -2 DG
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Por el lado de los dirigidos por Fabio Cananavaro vienen de caer 3-1 frente a Colombia en su debut en el Mundial 2026. Los puntos contra los lusitanos se hacen más que importantes.
Los dirigidos por Roberto Martínez empataron a un gol contra RD Congo, escuadra que rivalizará más tarde este martes contra Colombia, por lo que están obligados a ganarle a Uzbekistán.
A las 12 del día, en horario de Colombia, rodará el balón para el compromiso entre portugueses y uzbecos.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Portugal y Uzbekistán, válido por la segunda jornada del grupo K.
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