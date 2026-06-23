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Gol Caracol  / 🔴Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026
EN VIVO

🔴Portugal vs. Uzbekistán, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

La Selección Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, está obligada a sumar este martes contra Uzbekistán, en partido de la segunda jornada del grupo K. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de jun, 2026
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Portugal y Uzbekistán se enfrentan en el Mundial 2026.
Portugal y Uzbekistán se enfrentan en el Mundial 2026.
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 10:19 a. m.
    🤔⚽ ¿Cómo está el grupo K del Mundial 2026? 🤔⚽
    • Colombia, 3 puntos - +2 DG
    • RD Congo, 1 punto - 1 DG
    • Portugal, 1 punto - 1 DG
    • Uzbekistán, 0 puntos - -2 DG

    • Publicidad

  • 10:18 a. m.
    👊🏻🇺🇿 ¡Así llega Uzbekistán al juego!👊🏻🇺🇿

    Por el lado de los dirigidos por Fabio Cananavaro vienen de caer 3-1 frente a Colombia en su debut en el Mundial 2026. Los puntos contra los lusitanos se hacen más que importantes.

  • 10:16 a. m.
    🤔🇵🇹 ¿Cómo le fue a Portugal en su primer juego en el Mundial 2026?🤔🇵🇹

    Los dirigidos por Roberto Martínez empataron a un gol contra RD Congo, escuadra que rivalizará más tarde este martes contra Colombia, por lo que están obligados a ganarle a Uzbekistán.

    Selección de Portugal vs. Selección de RD Congo
    Acción de juego entre la Selección de Portugal vs. Selección de RD Congo
    AFP

  • 10:14 a. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido?🤔⏱️

    A las 12 del día, en horario de Colombia, rodará el balón para el compromiso entre portugueses y uzbecos.

  • 10:13 a. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Portugal y Uzbekistán, válido por la segunda jornada del grupo K.

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