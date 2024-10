Presidente de Brasil y una propuesta en la que excluiría a Vinícius Júnior de la selección

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este viernes excluir de la selección nacional a los futbolistas que juegan en el extranjero porque, según él, "no hay ningún crack" en el exterior. Entre ellos, Vinícius Júnior.

"Los que están fuera no son mejores que los que están aquí", afirmó durante una entrevista radiofónica, un día después de que la 'Canarinha' ganase 1-2 a Chile en las eliminatorias al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, con goles de Luiz Henrique e Igor Jesús, dos jugadores del Botafogo de Río de Janeiro.

El mandatario dijo que recientemente se reunió con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y que le planteó la posibilidad de convocar solo a quienes juegan en el país, lo que excluiría a futbolistas como Vinícius , Rodrygo, Militão y Endrick, del Real Madrid , o Raphinha, del FC Barcelona .

Vinicius Júnior, delantero de la Selección de Brasil. PATRICK T. FALLON/AFP

Según Lula, en este momento no hay "ningún Garrincha ni Romário" en equipos extranjeros; solo "un montón de jóvenes que aún no son cracks", comentario que claramente no cayó bien en el entorno de la selección.

Publicidad

"En Brasil hay jugadores buenos y de la misma calidad (que los que están fuera), entonces den oportunidades a los que están aquí", propuso el máximo mandatario del país.

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil. RICARDO STUCKERT/AFP.

El presidente, que es seguidor del Corinthians de São Paulo, gusta de comentar la actualidad deportiva durante las entrevistas y últimamente se ha mostrado crítico con la situación tanto de su equipo, que está en la zona de descenso, como de la selección.

Publicidad

La Canarinha se impuso a Chile y respiró aliviada, después de una serie de derrotas en las eliminatorias del Mundial frente a rivales teóricamente más débiles, como Paraguay. Con este resultado los pentacampeones del mundo ocupan el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos, mientras que la selección chilena se mantiene novena con cinco unidades, fuera de los puestos de clasificación.