Iván Zamorano apareció y controvierte a Arturo Vidal: habló de Chile y de Colombia

Iván Zamorano es una voz autorizada en la Selección de Chile para referirse a enfrentamientos de las Eliminatorias rumbo a una Copa del Mundo. El popular 'Bam Bam' concedió una entrevista en las últimas horas y habló de varios temas, entre ellos de cómo debe asumir la 'roja' el partido contra Colombia del próximo martes.

A su vez, respaldó el trabajo que viene elaborando el técnico argentino Ricardo Gareca, pese a que los resultados no han sido los esperados. Zamorano le dio un 'espaldarazo' al timonel,contrario a Arturo Vidal , quien tras la derrota de la 'roja' contra Brasil como local, lo criticó fuertemente al DT por no haber realizado los cambios a tiempo.

¿Qué dijo Iván Zamorano de la Selección Colombia?

En ese orden de ideas, el exhistórico delantero de la Selección Colombia sostuvo que la 'amarilla' tiene un grandísimo plantel, pero que Chile debe ir a pelear en la cuidad de Barranquilla.

"Sé lo que es jugar en Barranquilla y sé lo que significa hoy en día jugar frente a Colombia . Es un equipo que se presenta como uno de los mejores planteles de Sudamérica. Tienen una plantilla espectacular. Pero bueno, hay que ir a pelear, tratar de insistir en lo que se hizo contra Brasil y a lo mejor con un poquito más de tranquilidad de cara al gol podemos lograr un buen resultado. Eso nos puede meter de lleno a pelear el repechaje", fueron las palabras del exartillero con el medio 'La Tercera'.

Jhon Córdoba, James Rodríguez, Richard Ríos y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia, celebran un gol Getty Images

Ya sobre cómo ha visto el desempeño de Ricardo Gareca al frente de los 'australes', Zamorano se refirió al cambio generacional que el técnico argentino está tratando de implementar.

"Está encontrando una base, yo creo que eso es importante. Contra Brasil, Chile terminó jugando sin ningún jugador de la 'Generación Dorada', porque salió Eduardo Vargas y ya no quedó nadie. En ese aspecto, creo que hay un cambio radical desde el punto de vista de lo que se venía haciendo. Me parece que lógico también, lo que muchas veces era secreto a voces, ese cambio generacional, se está dando poquito a poco. Hoy día Chile terminó jugando con Morales, terminó jugando con Osorio, con Palacios, con Echeverría, Alarcón, o sea, con jugadores que no venían siendo habituales y eso, por lo menos, dimos un paso adelante en pensar ya en lo que viene", complementó el 'Bam Bam', quien enfrentó en múltiples ocasiones a la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Iván Zamorano, exdelantero de la Selección de Chile. Getty