¿Qué es el sistema semiautomático para la detención de fuera de juego?

La Copa América 2024que comienza este jueves 20 de junio, en Estados Unidos, no será la excepción en cuanto al uso de la tecnología en el fútbol, pero para esta edición habrá una herramienta nueva que acelerará y apoyará a los árbitros y los de VAR en el momento justo del offside. Se trata del sistema semiautomático para la detención de fuera de juego.

Ahora la pregunta que se hacen todos los amantes a la pelota es qué es, para qué sirve y qué tanto ayuda a los colegiados. Por eso, en Gol Caracol, consultamos con Albert Duarte, exárbitro FIFA, y quién nos dio más detalles de esta nueva tecnología que podría tener su primera prueba en el duelo inaugural de la Copa América 2024, Argentina vs. Canadá.

¿Qué es el sistema de detención semiautomático para el fuera de juego (SAOT)?

"Es una tecnología que permite que cada jugador esté acompañado de una recreación en 3D, en la que se observa visualmente la posición de cada futbolista en el momento de fuera de juego. En caso de que se determina que si está fuera de juego, esa imagen pasa, o sea, la posición de fuera de juego. Dicha imagen pasa a la sala VAR para que ésta determine si el jugador que tiene la posición de fuera de juego, puede ser sancionado por el mismo; es decir; si está en curso en jugada activa o está en curso en una interferencia en un adversario, o sacando ventaja de la posición. Recordemos que la sola posición de fuera de juego no es causal de ser sancionada como tal; este sistema mediante esas cámaras permite, digamos, que la detección de 29 puntos corporales con los que un jugador puede marcar un gol y la velocidad por la cual detecta este sistema es de 50 veces por segundo".

Albert Duarte complementó en su respuesta que "es un sistema bastante ágil, rápido" y obviamente "para que se logre esto hay un acompañamiento de cámaras de entre 10 y 12, instaladas a lo largo de la cubierta del estadio. Igualmente que las imágenes utilizadas en la retransmisión de televisión".

Video Assistant Referee, más conocido como VAR Foto: AFP

¿Qué tan confiable es el uso del sistema de detención semiautomático?

El éxarbitro colombiano sostuvo que "partimos de la premisa de que es un sistema que ya pasó por una fase experimental en torneos de categorías inferiores y, que según establece la FIFA, da total confiabilidad. Hay que sumarle que este sistema también determina que el balón manda 500 señales por segundo y permite determinar el momento exacto en que se produce el último pase, que es el que se toma como referencia para la posición de fuera de juego. Creo que esta novedad puede servir para que en un tiempo mucho más corto, se dice que por menos de 25 segundos, se puede tomar una decisión sobre un jugador incurrido o no en fuera de juego".

Sobre en qué tanto ayuda este sistema tecnológico a los colegiados durante el compromiso, Albert Duarte fue enfático en decir que "ayuda muchísimo a los árbitros, a los árbitros asistentes, pero no olvidemos de una otra manera que el VAR, en su momento, tendrá que tomar la decisión".

¿Por qué es semiautomático?

"Porque una parte es la que la tecnología, las imágenes que toma la tecnología, que envía a la sala de VAR, y la otra, es para que las personas que están en el VAR y eventualmente el árbitro cuando corresponda verificar en su monitor, tomarán la decisión final. La cámara les informa la ubicación, pero son los árbitros; estamos hablando de VAR y árbitro central, quienes determinarán si un jugador está en curso o no en fuera de juego; porque como he repetido, la sola posición no es sancionable", culminó Duarte en charal con Gol Caracol.

Pantalla de una decisión del VAR. GLYN KIRK/AFP