¿Qué pasa si la Selección Colombia le gana hoy a Argentina por Eliminatorias?

Por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026,la Selección Colombia se enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El compromiso llega en un momento crítico para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que arrastran una preocupante racha de cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, el más reciente ante Perú en Barranquilla (0-0).

Colombia, actualmente en la sexta posición con 21 puntos, ve amenazada su clasificación directa por Venezuela, que tiene 18 unidades y visitará a Uruguay en Montevideo. Un triunfo en suelo argentino le permitiría a la 'tricolor' llegar a 24 puntos, lo que sería un alivio en medio de la crisis deportiva y la acercaría significativamente al objetivo de clasificar a la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el panorama no es alentador. Argentina, ya clasificada al Mundial y vigente campeona del mundo, atraviesa una etapa sólida bajo el mando de Lionel Scaloni. Además, la historia no favorece a Colombia en territorio argentino: no gana allí por eliminatorias desde el recordado 5-0 del 5 de septiembre de 1993. Desde entonces, ha sufrido cinco derrotas y ha rescatado apenas dos empates.

Historial reciente en Argentina por Eliminatorias



Francia 1998: 1-1

Corea & Japón 2002: 3-0

Alemania 2006: 1-0

Sudáfrica 2010: 1-0

Brasil 2014: 0-0

Rusia 2018: 3-0

Qatar 2022: 1-0

Argentina vs. Colombia por Eliminatoria

La urgencia de sumar de a tres no solo está en la tabla, sino también en lo anímico. Una victoria no solo le daría aire a Lorenzo, sino que también pondría al equipo en una mejor posición para afrontar la última fecha, cuando se mida ante Venezuela, en lo que podría ser una verdadera final por un cupo al Mundial.

Si además se combina con una derrota de la ‘vinotinto’ en Uruguay, Colombia le tomaría seis puntos de ventaja a su rival directo, allanando el camino hacia la clasificación.

Aunque el reto es enorme, Colombia apuesta a cambiar la historia y sorprender al campeón del mundo. La cita en Buenos Aires podría ser un punto de quiebre para las aspiraciones cafeteras en el camino hacia 2026.