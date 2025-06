La Selección Colombia está obligada a tener un resultado positivo este martes 10 de junio cuando visite aArgentina, por la fecha 16 de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026; la 'tricolor' suma 21 puntos y es sexta en la tabla de posiciones, al 'filo' de los puestos directos. Mientras que la 'albiceleste' hace rato que logró su cometido.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de empatar a cero goles con Perú en Barranquilla y la idea frente a Lionel Messi y compañía es retomar a la senda del triunfo, por lo que el estratega argentino al servicio de la 'amarilla' pondrá lo mejor de su nómina disponible en el campo de juego del estadio Monumental, que incluye a Luis Díazcomo novedades y James Rodríguez.

A qué hora juega la Selección Colombia HOY vs. Argentina, por las Eliminatorias

En ese orden de ideas, el partido de la fecha 16 de las clasificatorias al Mundial 2026 entre argentinos y colombianos está pactado a iniciar a las 7:00 de la noche, en horario de nuestro país, de este martes 10 de junio y lo podrán seguir EN VIVO por TV y gratis por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clip en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

¿Qué dicen en Argentina de la actualidad de la Selección Colombia?

"Es un poco extraño decir que está en un bache porque para mí Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no tuvo suerte. Ha perdido partidos en los últimos minutos como con Uruguay. Ha merecido ganar otros. La estadística a veces no dice la verdad. Si hubiera ganado estaría segundo. Es un buen equipo, diría de los mejores. Esta a la altura de las mejores selecciones del mundo. No sé ni estoy al tanto de lo que ocurre internamente", esas fueron las palabras de Lionel Scaloni, director técnico de la 'albiceleste' en la víspera del duelo.

En Colombia hay confianza

"Sé que nos vamos a clasificar, estoy absolutamente convencido y ojalá sea mañana (martes) mismo. El tema es ir a competir y a buscar el partido; la victoria es una búsqueda del jugo y eso se da con lo que haga el equipo dentro de la cancha. A veces alcanza y el resultado se nos da y a veces no se llega al objetivo que es jugar bien para que el resultado se dé, como pasó el otro día en Barranquilla", expresó Néstor Lorenzo.