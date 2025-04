Real Madrid no solo suena España y Champions: por el Mundial de Clubes ya hablan de ellos

El exsevillista Yassine Bounou "Bono", portero marroquí del Al-Hilal saudí, admitió en una entrevista con la FIFA, que será "un gran honor" enfrentarse en elMundial de Clubes al Real Madrid , "con la camiseta del Al-Hilal".

"Me he enfrentado a muchos equipos grandes en mi carrera. Me enorgullece que el Real Madrid sea uno de ellos, y va a ser un gran honor para mí hacerlo esta vez con la camiseta del Al Hilal, que es un club conocido a nivel mundial".

El que fuera portero del Sevilla y del Girona, advirtió de que, a pesar de que el Real Madrid sea uno de los mejores equipos del mundo, no deben confiarse mi olvidarse de los demás.

"En el Mundial participan los mejores clubes del mundo, y el Real Madrid es evidentemente uno de ellos. Pero no hay que olvidar a los otros dos rivales de nuestro grupo, el Pachuca y el Salzburgo", declaró Bono.

"En el fútbol moderno no hay partidos fáciles, y menos en un torneo de este nivel. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible", añadió.

El guardameta marroquí, ex de Atlético de Madrid y Wydad de Casablanca, ambos presentes en el torneo, admitió que no quiere enfrentarse a ninguno de los dos.

"De hecho, espero no enfrentarlos (risas). Pero deseo que ambos logren los mejores resultados y lleguen lo más lejos posible".

Bono, tras disputar con Marruecos el pasado Mundial de Catar en 2022, cuenta con una experiencia en este tipo de campeonatos, que espera aprovechar: "Participar en la Copa Mundial es importante en la carrera de cualquier jugador. Espero sacar la máxima ventaja de aquella experiencia para poder ayudar a mi equipo", concluyó.

Cabe recordar, que el conjunto' merengue' tiene gran presente en la temporada antes de disputar el Mundial de Clubes, donde esta peleando a toda costa la Liga de España y la Champions League.

25 goles en 62 partidos para Rodrygo en la Liga de Campeones por los 32 que suma en 169 encuentros de Liga. Diferencia notable que demuestra que el brasileño tiene un idilio con la gran competición continental.

Y también frente a los rivales ingleses, a los que ha anotado siete de sus ocho goles en las eliminatorias por el título.

Una historia que tiene su página de oro en su doblete fulgurante desde el banquillo en el partido de vuelta de semifinales de la temporada 2021-2022 ante el Manchester City, con el que forzó la prórroga en dos minutos de locura que auparon al Real Madrid a su pase a la final y la posterior decimocuarta Liga de Campeones.

Una competición en la que esta temporada suma ya dos asistencias y cinco tantos en diez encuentros. El último, ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final, en el que fue su primer gol ante un equipo no inglés en eliminatorias.