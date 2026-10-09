Real Madrid vs. Villarreal, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Liga de España

Real Madrid regresa a la competición este sábado contra el Villarreal en la octava fecha de LaLiga con el objetivo de remontar el vuelo y con su estrella Kylian Mbappé en el foco por su polémico comportamiento tras la lesión sufrida con su selección.

El goleador se retiró con una pequeña lesión en la rodilla izquierda tras marcar el gol de la victoria de Francia sobre Turquía, el 26 de septiembre, en la Liga de Naciones, pero no volvió inmediatamente a Madrid.

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Se quedó recuperándose con permiso del club en París, pero las fotos del jugador saliendo con su pareja de una discoteca de la capital francesa y su imagen montando en bicicleta, después de que su entrenador José Mourinho considerase esta práctica como un riesgo para sus jugadores, han vuelto a disparar la polémica en torno al galo.

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Su campaña personal por el Balón de Oro también ha generado críticas en cierto sector del madridismo, especialmente tras dos temporadas en blanco, coincidentes con las dos campañas del francés en el Real Madrid.



José Mourinho y Kylian Mbappé, DT y figura del Real Madrid. Fotos: Getty Imágenes y AFP

El delantero galo ya regresó a Madrid, donde esta semana se ha estado ejercitando con vistas al encuentro contra el 'submarino amarillo' en el Santiago Bernabéu, donde habrá que ver cómo le recibe su afición por sus acciones fuera del campo.

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"¿Si estas polémicas son exageradas? Son ridículas", declaró este viernes José Mourinho, que defendió al jugador y criticó a la prensa por "crear historias de la nada" con el objetivo de poner a los aficionados blancos en contra de la estrella.

El presente de los 'merengues'

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El Real Madrid recibe al Villarreal sin margen de error tras irse al parón internacional en cuarta posición de la clasificación liguera, a seis puntos del líder Barcelona, al que se enfrentará el 25 de octubre en el clásico del campeonato español.

"Evidentemente queremos estar primeros, no segundos, terceros, cuartos o quintos. Y queremos más puntos de los que tenemos. Evidentemente, evidentemente", dijo el técnico merengue José Mourinho tras sufrir su segunda derrota liguera a manos del Atlético de Madrid en el último encuentro antes del parón internacional.

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- Vinícius en horas bajas -

El entrenador portugués recuperó su cara más conocida de polemista para culpar a los árbitros del complicado inicio de temporada de su equipo, lastrado entre otros por las pobres actuaciones de Vinícius, que no acaba de arrancar tampoco con su selección.

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Mientras Mbappé ha marcado ocho goles en ocho encuentros de LaLiga y Champions , el brasileño sólo ha marcado uno en los mismos encuentros y Mourinho lo retiró del campo en la derrota 2-1 contra el Atlético de Madrid para meter al joven Yan Diomande.

El técnico portugués admite que Vinícius no está en su mejor momento, pero el brasileño tendrá ya que empezar a demostrar que sigue mereciendo su puesto en el once, especialmente con Diomande mostrando buenos destellos de calidad cada vez que ha salido.

Equipo de Real Madrid previo a un partido Foto: AFP

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Fichado a precio de oro en la última ventana de mercado, el joven marfileño todavía no ha terminado de asentarse del todo, pero podría verse beneficiado si Vinícius no acaba de recuperar su mejor versión.

Mourinho también tiene trabajo con la defensa merengue tras haber logrado mantener la portería a cero en un único encuentro de los ocho disputados.

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