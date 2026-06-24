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Gol Caracol  / República Checa 0-3 México, reviva el minuto a minuto por la definición grupo A, del Mundial 2026

República Checa 0-3 México, reviva el minuto a minuto por la definición grupo A, del Mundial 2026

Este miércoles, el estadio Azteca fue testigo de la victoria de México, en su último partido de fase de grupos, para terminar como líder. Sudáfrica, por su parte eliminó a Corea del Sur del certamen.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de jun, 2026
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Selección de México
Selección de México
AFP
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  • 10:04 p. m. - FINAL
    90' FINAL

    Se termina el compromiso en el Azteca. México termina como líder del grupo.

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  • 10:03 p. m. - GOL
    90+4' GOOOOOL de México

    Álvaro Fidalgo selló la goleada de México en el Azteca.

  • 09:38 p. m. - DESARROLLO
    77' 'Memo' Ochoa ingresa al arco mexicano!!!

    El experimentado arquero salta a la cancha y es ovacionado por todo el estadio Azteca.

  • 09:27 p. m. - GOOL
    63' GOOOOOOOL de México

    Julián Quiñones marcó el segundo tanto del encuentro tras un error en el área y solamente empujo la esférica para ampliar la ventaja en el marcador.

  • 09:17 p. m. - DESARROLLO
    50' GOOOOOOOL de México

    Mateo Chavez abrió el marcador tras un pase filtrado y definir en el uno contra uno ante el arquero checo.

  • 09:07 p. m. - INICIO
    45' Comienza el ST

    Ya rueda la pelota nuevamente en el Azteca

  • 09:02 p. m. - FINAL
    45' Termina la primera parte

    Culmina el primer tiempo

  • 08:28 p. m. - PAUSA
    24’ pausa de hidratación

    Pausa de hidratación en el Azteca

  • 08:01 p. m. - DESARROLLO
    0’ Rueda la pelota

    Ya comenzó el partido

  • 07:53 p. m. - PREVIA
    Salen los jugadores al campo

    Se preparan para himnos protocolarios

  • 07:12 p. m. - PREVIA
    Así fue la llegada de la 'tri'

  • 07:11 p. m. - PREVIA
    Así está el vestuario de los checos

  • 07:11 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Republica Checa

  • 07:10 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de la Selección de México

  • 07:08 p. m. - Bienvenidos
    BIENVENIDOS

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido México vs República Checa por la definición del Grupo A.

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