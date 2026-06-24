República Checa 0-3 México, reviva el minuto a minuto por la definición grupo A, del Mundial 2026

Se termina el compromiso en el Azteca. México termina como líder del grupo.
- 10:04 p. m. - FINAL90' FINAL
- 10:03 p. m. - GOL90+4' GOOOOOL de México
Álvaro Fidalgo selló la goleada de México en el Azteca.
- 09:38 p. m. - DESARROLLO77' 'Memo' Ochoa ingresa al arco mexicano!!!
El experimentado arquero salta a la cancha y es ovacionado por todo el estadio Azteca.
- 09:27 p. m. - GOOL63' GOOOOOOOL de México
Julián Quiñones marcó el segundo tanto del encuentro tras un error en el área y solamente empujo la esférica para ampliar la ventaja en el marcador.
- 09:17 p. m. - DESARROLLO50' GOOOOOOOL de México
Mateo Chavez abrió el marcador tras un pase filtrado y definir en el uno contra uno ante el arquero checo.
- 09:07 p. m. - INICIO45' Comienza el ST
Ya rueda la pelota nuevamente en el Azteca
- 09:02 p. m. - FINAL45' Termina la primera parte
Culmina el primer tiempo
- 08:28 p. m. - PAUSA24’ pausa de hidratación
Pausa de hidratación en el Azteca
- 08:01 p. m. - DESARROLLO0’ Rueda la pelota
Ya comenzó el partido
- 07:53 p. m. - PREVIASalen los jugadores al campo
Se preparan para himnos protocolarios
- 07:12 p. m. - PREVIAAsí fue la llegada de la 'tri'
Llegando al templo del futbol. ✨— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026
Una nueva noche mundialista está por comenzar. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/qNRukh0KaE
- 07:11 p. m. - PREVIAAsí está el vestuario de los checos
Šatna na stadionu už je připravena na příjezd Hrdých lvů! 🇨🇿⚽️ pic.twitter.com/P2qdwIAG7E— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 24, 2026
- 07:11 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Republica Checa
STARTING XI 🇨🇿🆚🇲🇽— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 24, 2026
Aztécký chrám odhalil jména základní sestavy proti Mexiku. 🛕🇲🇽 #ProTenhleMoment #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GB7GnkWk5M
- 07:10 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de la Selección de México
#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026
Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0
- 07:08 p. m. - BienvenidosBIENVENIDOS
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido México vs República Checa por la definición del Grupo A.
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