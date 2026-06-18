🔴República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido del grupo A

⚽🇿🇦 ¡Así forma Sudáfrica!⚽🇿🇦
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Jayden Adams
- Thalente Mbatha
- Teboho Mokoena
- Oswin Appollis
- Thapelo Maseko
- Iqraam Rayners
- DT: Hugo Broos
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𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🇨🇿🆚🇿🇦 #ProTenhleMoment— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 18, 2026
Tato jména Hrdých lvů se dnes nesou jihoafrickou savanou. 🦁🌅🇨🇿 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GupUNGJpkw
Michal Sadílek adelantó a los checos frente a Sudáfrica. 1-0 en el tablero.
Rodó el balón en Atlanta para el compromiso entre República Checa y Sudáfrica por la segunda jornada del grupo A.
Ya todo listo para el compromiso entre checos y sudafricanos en el Mercedes-Benz Stadium.
A las 11:00 de la mañana de HOY jueves 18 de junio, en horario de Colombia, rodará el balón en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre República Checa y Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026.
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