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Gol Caracol  / 🔴República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido del grupo A
EN VIVO

🔴República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido del grupo A

El Mundial 2026 continúa este jueves con acción en el grupo A del Mundial 2026, jugándose la segunda jornada. República Checa y Sudáfrica se enfrentan en el Mercedes-Benz Stadium.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de jun, 2026
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República Checa vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
República Checa vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
AFP.
REFRESCAR
  • 11:14 a. m.
    ⚽🇿🇦 ¡Así forma Sudáfrica!⚽🇿🇦

    • Ronwen Williams
    • Khuliso Mudau
    • Ime Okon
    • Mbekezeli Mbokazi
    • Aubrey Modiba
    • Jayden Adams
    • Thalente Mbatha
    • Teboho Mokoena
    • Oswin Appollis
    • Thapelo Maseko
    • Iqraam Rayners
    • DT: Hugo Broos

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  • 11:09 a. m. - 👊🏼 ¡RECORDEMOS las alineaciones!👊🏼
    👊🏼 ¡El XI de República Checa!👊🏼

  • 11:07 a. m. - ⏱️ ¡Minuto 6!⏱️
    ⚽ ¡GOOOOOOL de República Checa! ⚽

    Michal Sadílek adelantó a los checos frente a Sudáfrica. 1-0 en el tablero.

  • 11:02 a. m.
    ⏱️⚽¡COMENZÓ el partido! ⏱️⚽

    Rodó el balón en Atlanta para el compromiso entre República Checa y Sudáfrica por la segunda jornada del grupo A.

  • 11:01 a. m.
    ¡Salen los equipos a la cancha!

    Ya todo listo para el compromiso entre checos y sudafricanos en el Mercedes-Benz Stadium.

  • 11:00 a. m.
    🤔⚽ ¿Cómo está el grupo A? 🤔⚽
    • México, 3 puntos (+2)
    • Corea del Sur, 3 puntos (+1)
    • República Checa, 0 puntos (-1)
    • Sudáfrica, 0 puntos (-2)
  • 10:56 a. m.
    ⏱️🤔 ¿A qué hora es el partido?⏱️🤔

    A las 11:00 de la mañana de HOY jueves 18 de junio, en horario de Colombia, rodará el balón en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

  • 10:54 a. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos! 👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre República Checa y Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026.

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