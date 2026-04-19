🔴 River Plate vs. Boca Juniors, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Superclásico, ONLINE

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La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.
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El canal de televisión de ESPN transmite este juego.
Las puertas del estadio Más Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, se abren para este duelo.
De acuerdo con la programación de la Liga Argentina, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia); 5:00 p.m. (hora de Argentina).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga Argentina.
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