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Gol Caracol  / 🔴 River Plate vs. Boca Juniors, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Superclásico, ONLINE
EN VIVO

🔴 River Plate vs. Boca Juniors, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Superclásico, ONLINE

Uno de los partidos más esperados en Sudamérica, se juega este domingo, en el estadio Más Monumental, donde River Plate espera hacer respetar su casa y 'el Xeneize' dar la sorpresa.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de abr, 2026
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Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, y Kevin Castaño, uno de los colombianos de River Plate, en el Superclásico argentino
Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, y Kevin Castaño, uno de los colombianos de River Plate, en el Superclásico argentino
Getty Images
REFRESCAR
  • 12:34 p. m. - PREVIA DE RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.

    • Publicidad

  • 12:33 p. m. - PREVIA DE RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de ESPN transmite este juego.

  • 12:32 p. m. - PREVIA DE RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Más Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, se abren para este duelo.

  • 12:32 p. m. - PREVIA DE RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Liga Argentina, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia); 5:00 p.m. (hora de Argentina).

  • 12:29 p. m. - PREVIA DE RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Liga Argentina.

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