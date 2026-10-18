Rumbo al Metropolitano: la Copa Sudamericana busca a sus grandes finalistas

Los brasileños Vasco da Gama y Atlético Mineiro confían en sus credenciales y en la renta que obtuvieron sobre Boca Juniors y Montevideo City Torque para sellar el pase para la final de la edición 25 de la Copa Sudamericana, que se jugará en la ciudad colombiana de Barranquilla.

El primero en salir al ruedo en busca de la final del 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez será Vasco da Gama, que recibirá este martes a Boca en el Maracaná, de Río de Janeiro, luego de imponerse por 0-1 en la primera semifinal en La Bombonera.

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Ese valioso triunfo del Vasco, con un gol de Adson, le dio una ventaja importante ante los dirigidos por el argentino Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena de cara a la definición de la serie.

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Ha sido la primera victoria del Vasco en tres presentaciones ante Boca en el fortín 'xeneize', luego de 15 años en los que juega por segunda vez una semifinal del torneo. El club carioca perdió la de 2011.



Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por Copa Sudamericana AFP

Los del portugués Pedro Emanuel confían en ganar en casa el pase para la final y por qué no, ser el quinto equipo brasileño en lograr el título de la Copa Sudamericana tras los dos de Athletico Paranense y los restantes de São Paulo, Internacional y Chapecoense.

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En la vuelta ante Boca, echará de menos al delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, expulsado en el partido de idade la semifinal.

El 'azul y oro' tratará de remontar una difícil serie para soñar con su tercera Copa Sudamericana tras las de 2004 y 2005. Si conquista la de este año se convertirá en el primer tricampeón del torneo.

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Arruabarrena dijo que viajará a Brasil con los 33 jugadores de la plantilla y que aún no ha decidido si el capitán Leandro Paredes será de la partida.

Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

El 'galo', más cerca de su segunda final consecutiva

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Atlético Mineiro, del argentino Eduardo Domínguez, llegará muy motivado este miércoles a Montevideo ya que prácticamente sentenció, con un 0-3, el pulso ante el City Torque en una serie que se decidirá en el estadio Centenario.

Un empate o una derrota por menos de tres goles de diferencia le dará al 'galo' el boleto a la final de Barranquilla, la que sería su segunda consecutiva, pues en 2025 perdió el título ante Lanús en la tanda de penaltis, tras un 0-0 en los 90 minutos y en la prórroga en Asunción.

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El equipo uruguayo, debutante en semifinales de torneos continentales y la gran revelación de este año, necesitará de una victoria por más de tres goles de diferencia para avanzar a la final.

Pese al desafío, el club local que dirige el exfutbolista uruguayo Marcelo Méndez confía en mantener su invicto en casa en la Sudamericana, en la que tiene siete triunfos y un empate, y en el líder goleador del torneo, su delantero Salomón Rodríguez, quien ha anotado 7 dianas.

Atlético Mineiro busca revalidar su ventaja contra Montevideo City Torque. Foto: AFP

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Aunque el reto no es fácil de superar, el City sabe de remontadas. Cambió un resultado adverso de dos goles en cuartos de final cuando perdió por 2-0 ante el Cienciano peruano en Cusco, pero una semana después lo goleó por 3-0 en Montevideo y avanzó a las semifinales.

Partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana:

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20 de octubre

Vasco da Gama vs. Boca Juniors - 7:30 p.m. (Colombia).

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21 de octubre

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro - 5:00 p.m. (Colombia)