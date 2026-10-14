Carlos Andrés Gómez fue "irresponsable"; lluvia de críticas por la roja en Boca vs Vasco

Vasco da Gama sobrevivió al asedio de Boca Juniors en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el martes anterior en La Bombonera. El popular 'gigante de la colina' ganó 0-1, pero en dicho juego salió expulsado Carlos Andrés Gómez.

El internacional con la Selección Colombia dejó la cancha tras una jugada muy infantil. A falta de media hora para el final del encuentro, Gómez fue amonestado por impedir la reanudación del juego, y un segundo después, vio la segunda amarilla y posterior roja por empujar al árbitro chileno Piero Maza.

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Finalizada la contienda, en la prensa deportiva de Brasil no le perdonaron al exMillonarios esta acción, lo calificaron de "irresponsable", y ahora, será una dura baja para Vasco en lo que será la vuelta de las semifinales de la 'otra mitad de la gloria' el martes 20 de octubre, en el mítico estadio Maracaná.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Boca Juniors por Copa Sudamericana AFP

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Así las cosas, en la web del diario 'Globo Esporte' se leyó lo siguiente sobre la actuación de Gómez con Vasco en La Bombonera.



"Irresponsable. Fue decisivo con un centro preciso para que Adson abriera el marcador, pero fue expulsado de forma infantil por encararse con el árbitro tras recibir una tarjeta amarilla", reseñaron, y sobre su calificación, le otorgaron un dos, mientras que los 'torcedores' del club de Río de Janeiro le dieron un 2.5.

¿Qué dijo el DT del Vasco da Gama sobre la expulsión de Carlos Andrés Gómez?

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"No sé qué pasó para que lo expulsaran en ese momento, tendré que ver las imágenes, no puedo responder lo que no vi. Lo que sí sé es que no es un equipo que gane copas, el Vasco es competitivo, muy competitivo. Lo que demostró es que tiene mucho carácter, un gran espíritu de sacrificio, unidad y un fuerte deseo de ganar. Y creo que eso es lo que demostramos aquí. El espíritu de los campeones es este: saber sufrir, saber cuándo el rival juega mejor y tenemos que sacrificarnos, y eso es lo que hicimos", expresó Pedro Emanuel en charla con los medios de comunicación.